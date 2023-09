Že se města bez investic neobejdou, dobře ví i v padesátitisícové slezské metropoli. Deník se tedy podíval na pět očekávaných staveb, které mají změnit tvář dnešní Opavy.

Některé ze staveb jsou teprve ve fázi příprav a vizí, další se už ale začínají rýsovat o něco přesněji, jiné už se dokonce realizují. V následujícím přehledu se dočtete, kde budou stavby stát, co všechno v nich po jejich otevření najdete a další zajímavosti a aktuality.

Stromovka

Vizualizace budoucí městské čtvrti Stromovka.Zdroj: se souhlasem městaZcela nová městská čtvrť má vyrůst na pozemcích za Slezskou nemocnicí v Opavě. Své jméno má nést podle nadstandardního množství zeleně – Stromovka. Jde o projekt města Opavy, přičemž by se zde mělo postavit až tři sta nových rodinných domků. Vedle toho i nový park, jezírko, restaurace, dětská a sportovní hřiště, louka na venčení psů nebo relaxační zóny. Má se zde navézt i nepotřebná zemina, čímž pak vznikne i nové nejvyšší místo v Opavě. Takovýto vyvýšený kopec plánuje radnice využít třeba pro zimní radovánky, nebo ke stavbě malé rozhledny. Projekt pamatuje například i na zachytávání dešťové vody nebo moderní svítidla, která mají snížit světelný smog.

V roce 2022 zastupitelé schválili, jak se budou ve Stromovce prodávat pozemky, a to tak, že se budou losovat. „Do projektové dokumentace se zapracovaly připomínky kraje, máme dopravní souhlas od policie. Běží územní řízení, pokud vše klapne, na konci října by mělo být vydáno územní rozhodnutí a posléze stavební povolení. Poté už se bude řešit prodej pozemků,“ popisuje aktuální stav přípravy Stromovky mluvčí města Roman Konečný.

Stromovka

Kde bude stát: lokalita za Slezskou nemocnicí Opava v katastrálním území Jaktař

Kdy bude hotovo: zatím není jasné

Kdo za stavbou stojí: jde o projekt města Opavy, které bude budovat potřebnou infrastrukturu. Radnice ale jedná se státem o možnosti spolufinancování, a to prostřednictvím fondů na rozvoj ekologických staveb, zadržování dešťovky nebo zelených střech

Kolik stavba stojí peněz: pozemky si budou kupovat jednotliví zájemci formou losu

Co zde najdete: vznikne nová městská čtvrť se 300 rodinnými domy. Dále vznikne park, jezírko, restaurace, dětská a sportovní hřiště, místa pro relaxaci nebo louka na venčení psů

Slezanka

Vizualizace chystaných bytových domů a multifunkčního sálu ve Slezance.Zdroj: se souhlasem městaBudova bývalého obchodního domu Slezanka v samém historickém centru Opavy oku obyvatel nebo turistů příliš nelahodí. Stavba pochází ze 70. let minulého století a v posledních minimálně patnácti letech se řeší, jak s ní naložit. Současné vedení města má jasný cíl, Slezanku zbourat a na jejím místě postavit nejméně šest bytových domů s historizujícími fasádami. V zadní části se pak počítá s výstavbou nového velkého multifunkčního sálu, kde se mají konat kulturní a společenské akce, kapacita má být až pět stovek osob. Bytové domy by měli stavět soukromníci, sál pak město. Problémem se aktuálně ukazuje být budova bývalého divadelního klubu za Slezankou, která má být součástí zmíněného sálu. Na ministerstvu kultury totiž leží žádost o zápis objektu klubu na seznam kulturních památek, což město kategoricky odmítá a opírá se o své vypracované posudky. Magistrát totiž považuje za nutné, aby proběhla demolice jedné menší části divadelního klubu, která je ve špatném technickém stavu, což se ovšem nelíbí některým občanům.

Zároveň se řeší i odkupy dalších dvoupatrových částí Slezanky. Část od podchodu ke konkatedrále už patří městu, část na druhou stranu směrem k Ostrožné ulici má vlastníků více. Jednu část v září město odkoupilo od Tempa, obchodního družstva. K tomu, aby se město stalo výhradním majitelem zmíněné dvoupatrové části zbývá ještě dořešit odkup s jednou pražskou firmou.

Tak či tak, magistrát nyní bude posílat vyjádření na ministerstvo kultury, ve kterém popíše, proč nevnímá budovu divadelního klubu za kulturní památku. „Dále necháme zadat archeologické průzkumy, řeší se majetkové vypořádání tak, abychom Slezanku dostali do svých rukou. A dále budeme s projektanty pokračovat na demolici Slezanky, připravíme demoliční výměr. Pokud v těchto krocích pokračovat nebudeme, nikam se neposuneme,“ míní opavský primátor Tomáš Navrátil.

Ještě dodejme, že v plánu je vybudovat i podzemní parkoviště.

Slezanka

Kde bude stát: Horní náměstí a Rybí trh v Opavě

Kdy bude hotovo: zatím není jasné

Kdo za stavbou stojí: zhotovitel ještě nebyl vybrán

Kolik stavba stojí peněz: zatím není jasné

Co zde najdete: po demolici Slezanky má na Horním náměstí vyrůst nejméně šest historizujících bytových domů. V zadní části vznikne nový velký multifunkční sál, počítá se i s podzemním parkovištěm

Aquacentrum Opava

Vizualizace chystaného aquacentra v Opavě.Zdroj: se souhlasem městaPokud si chtějí Opavané užít vodních radovánek v moderním aquaparku, musí nyní vyrazit do Kravař, Bruntálu nebo Ratiboře. V Opavě sice krytý bazén je, staré lázně jsou však ve špatném technickém stavu a příliš neodpovídají požadavkům 21. století. O tom, že by Opava měla mít svůj vlastní aquapark se hovoří už pěknou řádku let. I současné vedení města chce aquapark postavit. Vyrůst má v Městských sadech v těsném sousedství stávajícího letního koupaliště. Má jít o takzvanou pasivní budovu, levnější na provoz. Kromě sportovního a relaxačního bazénu zde vyroste i velký odpočinkový saunový svět a další wellness, vše by se mělo nést v duchu afrických motivů na počest slavné opavské rodačky Joy Adamsonové.

Alfou a omegou celého aquaparku jsou samozřejmě peníze, tedy zajištění jeho financování. Zastupitelé už před časem schválili, že nové zařízení nebude stát více než 400 milionů korun bez DPH. Město zároveň chtělo získat státní dotaci na pasivní budovu, opakovaně kvůli toho jednalo s Ministerstvem životního prostředí i Státním fondem pro životní prostředí. Bohužel se nevyjednalo nic. „Celý projekt zbrzdilo čekání na předběžně slíbené státní dotace, ty však podle všeho nakonec vůbec nebudou. V září bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektového manažera, ten by měl pracovat od prosince po dobu přibližně tří let, za úkol toho bude mít poměrně dost,“ prozrazuje mluvčí města Roman Konečný aktuální stav ve věci příprav opavského aquaparku. Nový manažer musí zajistit průběžnou organizaci, koordinaci, kontrolu a řízení projektu jak ve fázi přípravné, tak i u samotné realizace.

Aquacentrum Opava

Kde bude stát: Městské sady v Opavě, mezi koupalištěm a Víceúčelovou halou

Kdy bude hotovo: zatím není jasné

Kdo za stavbou stojí: zhotovitel ještě nebyl vybrán

Kolik stavba stojí peněz: zatím není jasné (schválen finanční strop 400 milionů korun bez DPH)

Co zde najdete: nové moderní aquacentrum má být takzvanou pasivní budovou, levnější na provoz. Kromě sportovního a relaxačního bazénu zde vyroste i odpočinkový saunový svět a další wellness s africkými motivy na počest slavné opavské rodačky Joy Adamsonové

Nadzemní koridory ve Slezské nemocnici

Vizualizace chystaných koridorů ve Slezské nemocnici Opava.Zdroj: se souhlasem Slezské nemocnice OpavaZásadní novostavba čeká Slezskou nemocnici v Opavě. Už téměř osm let se zde totiž hovoří o vzniknu nadzemních krytých koridorů, které by propojily jednotlivé pavilony. A to tak, aby pacienti měli za každého počasí zajištěn maximální komfort při převážení na vyšetření, koridory mají ale usnadnit i práci zaměstnancům nemocnice. A po letech přání se „sen“ konečně splní. Už brzy totiž začne stavba klíčové první větve nadzemních koridorů, konkrétně mezi pavilony S, V a L, N.

Koridory budou mít kovový trup, po obou stranách budou prosklené. Na střeše má být fotovoltaika, která umožní úsporu energií pro provoz příslušných pavilonů. Koridory propojí pavilony v úrovni prvního patra lůžkových částí.

Na výstavbu koridorů byla vypsána veřejná zakázka, ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma HOCHTIEF CZ, která tendr vyhrála s nabídkovou cenou, odpovídající předpokládané hodnotě zakázky ve výši 150 milionů korun. Náklady na stavbu koridorů půjdou z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem opavské nemocnice.

„Staveniště bylo předáno tento měsíc (v září 2023). První stavební práce se zaměří na překládku inženýrských sítí, které kolidují s budoucí výstavbou. Následně se uskuteční vybudování základů pro nosné piloty koridorů. Samotná realizace by měla trvat rok od předání stavby. Stavební činnost může pacienty i příchozí návštěvy v areálu v místě stavby, případně v průchodnosti některými místy pavilonů, kde bude koridor napojen, mírně omezit. Děkujeme proto za pochopení,“ říká mluvčí Slezské nemocnice Opava Kamila Bindrová.

Nadzemní koridory ve Slezské nemocnici Opava

Kde bude stát: Slezská nemocnice Opava mezi pavilony S, V a L, N

Kdy bude hotovo: září 2024

Kdo za stavbou stojí: HOCHTIEF CZ a.s.

Kolik stavba stojí peněz: 150 milionů korun

Co zde najdete: nadzemní tubusové koridory budou prosklené, na střeše s fotovoltaikou, která umožní úspory energií pro provoz příslušných pavilonů. Koridory propojí v úrovni prvního patra lůžkové pavilony nemocnice (S, V a L, N)

Rezidence Bílá perla

Vizualizace chystané rezidence Bílá perla v Opavě.Zdroj: se souhlasem městaModerní byty v rezidenčních bytových domech. To nabídne rezidence Bílá perla, velký stavební projekt, který je situován do bývalých Dukelských kasáren v Opavě. Konkrétně tedy do jejich prostřední části, kterou město v roce 2020 prodalo společnosti JTA exclusive právě za účelem stavby nových bytů. Těch má být celkem pět stovek, s dispozicemi 1 + kk až 4 + kk. Stavět se bude ve čtyřech etapách, v každé z nich bude realizováno 125 bytů.

Všechny bytové domy budou energeticky úsporné, mají šest pater. Každý byt má balkon nebo terasu, přízemní byty budou disponovat i předzahrádkami. Moderní bytové domy a byty mají klást důraz na soukromí, praktičnost a bezpečnost. V Dukelských kasárnách tak vlastně vyroste další nová městská čtvrť. Parkovat se bude v parkovacích halách v podzemních podlažích, nebo na venkovních parkovištích.

Stavba první etapy v podobě čtyř bytových domů již byla zahájena, kolaudace by měla proběhnout v roce 2024. Běží už také prodej bytů.

Rezidence Bílá perla

Kde bude stát: bývalá Dukelská kasárna, Vančurova ulice v Opavě

Kdy bude hotovo: první etapa již běží a kolaudace by měla proběhnout v roce 2024. Kompletně hotová by celá rezidence měla být v roce 2028

Kdo za stavbou stojí: JTA exclusive s.r.o. (developer)

Co zde najdete: Bílá perla nabídne pět set nových bytů velikosti 1+kk – 4+kk, stavět se bude ve čtyřech etapách. Chybět nebudou podzemní garáže ani občanská vybavenost