Zuzka, Petra a Hanka se rozhodly nastartovat řadu změn ve svém životě a zapracovat na správné životosprávě, zlepšení kondice i úpravě vizáže. Do kondice se dostávaly prostřednictvím dvacetiminutového EMS tréninku, který absolvovaly jedenkrát týdně ve studiu Body Express v Opavě v Solné ulici.

Zde získaly i jídelníčky a doporučení odborných výživových poradců týkající se stravy. Inspiraci k potravinám vhodným k zařazení do jídelníčku a správné přírodní péči o pleť pak dámy načerpaly v prodejně zdravé výživy a kosmetiky Lavender, sídlící v obchodním centru Breda & Weinstein, a jejich proměnu v oblasti vizáže zajistil zkušený tým profesionálního studia Twins v Ostrožné ulici v Opavě. Jak desetitýdenní Proměna s Deníkem dopadla, už posuďte sami.

Zuzana Onderková, (37 let) je po pouhých deseti týdnech lehčí o rovných deset kilo, což je stejně jako o 15 cm užší obvod pasu velice motivační. Zuzka by ráda zhubla ještě výrazněji, a chce proto v EMS tréninku pokračovat.

„Cvičení bylo v pohodě, dvacet minut uteklo jako voda, s paní trenérkou jsme si vždy příjemně popovídaly, a tak člověk ani neměl pocit, že cvičí,” usmívá se Zuzana.

„Snažila jsem se, aby výsledky byly, a i když jsem chtěla víc, změny na sobě pociťuji a můj pocit je výborný, cítím se lehčí a jsem spokojená. Snažila jsem se držet stravu a dodržovat rady trenérky a i když jsem sem tam sáhla po sladkém, jím teď méně masa, do jídelníčku jsem zařadila jsem třeba tofu, které mi chutná, a také se večer nepřejídám, což jsem dříve dělávala. Abych více a viditelně zhubla, chci pokračovat a vytrvat ve cvičení v Body Express studiu i dodržování životosprávy.”



PŘED PO Váha: 140 kg Váha Váha: 130 kg Výška: 184 cm Výška: 184 cm Viscerální tuk: 13 Viscerální tuk: 12 Metab. věk: 52 let Metab. věk: 52 let prsa: 122 cm prsa: 122 cm pas: 119 cm pas: 104 cm (mínus 15 cm) boky: 139 cm boky: 135 cm (mínus 4 cm)

Petře Staré (41 let) se mimo úpravy hmotnosti podařilo výrazně snížit vlastní takzvaný metabolický věk, o celých dvanáct let. „Údaj, jenž se měří na speciální, k měření celkové tělesné kondice určené váze, zjednodušeně řečeno ukazuje na kolik let se cítí vaše tělo,” vysvětluje trenérka Body Express studia Markéta Sanioglu.

Změnu v kondici potvrzuje i sama Petra: „Hodně chodím na túry a vyšlapat kopec pro mě byl problém, zadýchávala jsem se. Nyní tentýž kopec, jak se říká, vyběhnu jako laňka. Cítím teď i svaly které jsem dříve nevnímala a určitě se mi zlepšila celková fyzička,” říká Petra a vysvětluje, jak vnímá přínos EMS tréninku.

„Můj názor je, že za pouhých dvacet minut ne velké námahy jedenkrát za týden jsou to super výsledky. Celé cvičení trvá jen dvacet minut a strašně rychle uteče. Půl hodinku si člověk vždy najde. V tréninku budu pokračovat, už mám koupenou permanentku. A co se týká stravy, přestože jsem občas zhřešila, jídelníček jsem vesměs dodržela. Přidala jsem více bílkovin a zeleniny, chutná mi teď tofu i veganské pomazánky. Objevila jsem nové chutě,” uzavírá účastnice proměny.

PŘED PO Váha: 72 kg Váha: 67 kg Výška: 163 cm Výška: 163 cm Viscerální tuk: 6 Viscerální tuk: 5 Metab. věk: 49 let Metab. věk: 37 let prsa: 102 cm prsa: 97 cm (mínus 5 cm) pas: 98,5 cm pas: 84 cm (mínus 14,5 cm) boky: 107 cm boky: 103 cm (mínus 4 cm)



Hana Labuzíková (42 let) vnímá proměnu zejména jako výzvu ke změně stylu života.

„Nastartovat změnu se mi z větší části podařilo a budu určitě pokračovat dál. Ukázalo mi to jiný směr, jak se dá žít, jak se pohybovat a jak se stravovat. Co se týče jídelníčku, dodržovala jsem všechny rady trenérky. Musela jsem se naučit přemýšlet nad tím, co a kdy konzumuji.“ Se správnými návyky souvisí i úprava pitného režimu, což trenérka a výživová poradkyně Markéta Sanioglu potvrzuje. „Dostatečný příjem tekutin, ideálně čisté vody, souvisí nejen s hubnutím ale s celkovou funkcí oragnismu. Proto naše klienty pít vlastně také učíme.“ Hanka má s pitným režimem také potíže.

„S nedostatečným příjmem vody jsem po celou dobu proměny neustále bojovala, a stále ještě bojuji. Mým cílem do budoucna je pravidelnost ve stravování a zapojím ještě více pohybu. Aby celkový efekt byl co nejvíce viditelný,“ dodává Hanka.



PŘED PO Váha: 149 kg Váha: 144 kg Výška: 171 cm Výška: 171 cm Viscerální tuk: 17 Viscerální tuk: 17 Metab. věk: 56 let Metab. věk: 56 let prsa: 129 cm prsa: 121 cm (mínus 8 cm) pas: 141,5 cm pas: 132 cm (mínus 9,5 cm) boky: 149 cm boky: 146 cm (mínus 3 cm)

