Upravit jídelníček, dostat se „do kondice“, zhubnout pár kilo, pořídit si padnoucí oblečení i účes, celkově prokouknout… Jak asi často dělají lidé takováto rozhodnutí a jak moc je pravděpodobné, že je dokážou nastartovat, dodržet a skutečně dojde ke změně?

Zuzka, Petra a Hanka se rozhodly zúčastnit se Proměny s Deníkem a zjistit, co je možné v tomto ohledu zvládnout za deset týdnů. V jejich průběhu budete mít možnost společně s námi sledovat prostřednictvím webových stránek opavského Deníku, jak se tyto tři sympatické ženy společně pustí do cvičení v unikátním systému Body Express, zda se jim podaří zbavit se nadbytečných kil, a jak se promění jejich vizáž.

Co účastnice Proměny s Deníkem čeká? Jednou za týden týdně absolvují dvacetiminutový EMS trénink ve studiu Body Express, odborný poradce v oblasti výživy pomůže sestavit ideální, jídelníček a profesionální studio Twins se zaměří na úpravu vizáže a doporučí, jak o sebe nejlépe pečovat.

Představení

Účastnice Proměny s Deníkem mají mnoho společného. Jsou to zaměstnané mámy, obvykle spěchající z práce domů postarat se o děti i domácnost, kterým na péči o sebe sama, záliby či pravidelné cvičení zbývá jen velmi málo času. Všechny se chtějí zbavit nadbytečných kil a avizovaná účinnost EMS tréninku je pro ně lákavou možností zjistit, zda je možné dosáhnout viditelné změny i v případě časové investice do tréninku jen jedenkrát za týden. Úprava celkové vizáže je pak pro všechny pomyslnou třešničku na dortu.

Zuzana Onderková se do Proměny s Deníkem přihlásila díky výzvě sdílené kamarádkou. Její cíl zní: 15 Kg dolů! „ Já hubnu prakticky snad celý dospělý život. Zkoušela jsem to různými metodami a dietami, váha ale lítá nahoru a dolů, a někdy je to rozdíl i dvaceti kilogramů, “ říká s povzdechem maminka osmiletých dvojčat. „ Když jsme ještě bydleli ve městě, bylo pro mne cvičení dostupné.

I po dobu rodičovské dovolené jsem našla čas chodit několikrát týdně cvičit. Nyní ale bydlíme na vesnici, za prací dojíždím do Ostravy a doma mne čekají dvě malé děti. Krátký intenzivní trénink 1x týdně mi však připadá jako něco, co se dá dodržet a zvládnout.“

Zuzana OnderkováZdroj: Body Express



Petra Stará naopak diety nezná. Přivedla ji hlavně zvědavost, jak může novinka, EMS trénink, fungovat. „Vždy mě také lákalo vyzkoušet, jak může pomoct výživový poradce,“ vysvětluje Petra, jejíž metou je váhový úbytek odpovídající jedné konfekční velikosti, tedy 6-10 kg. „Kila bohužel v průběhu let postupně přibývají. Diety ale nedržím, když je třeba spíše omezím množství jídla, zařadím zdravější potraviny i více pohybu. Něco jsem přibrala po dětech, výrazný skok ale nastal, když jsem přestala kouřit. Ráda bych se teď dostala na váhu, kterou jsem měla před tím.“

Petra StaráZdroj: Body Express Třetí účastníce Proměny s Deníkem, Hana Labuzíková, nedávno otevřela a provozuje, společně s manželem Milanem, první EMS studio Body Express v Opavě. Motivací k jeho otevření byla mimo jiné touha a odhodlání pětinásobné maminky změnit razantně životní styl. „Potřebuji výrazně snížit svou tělesnou hmotnost a dostat se opět do dobré kondice. Při tolika dětech a jiných povinnostech hodně řeším čas. V efektivitu EMS tréninku v Body Expresu naprosto věřím, a ráda bych na sobě samé dokázala ostatním ženám i mužům, jak moc všem může metoda EMS pomoct.“ Hanka by chtěla snížit svou váhu celkově téměř o polovinu věří, že v průběhu deseti týdnů zhubne prvních 10 Kg, jež budou odrazem k delší cestě za ideální váhou.

Hana LabuzíkováZdroj: Body Express

EMS – Body Express

Jaké změny tělesné hmotnosti a kondice může člověk dosáhnout za deset týdnů, pokud upraví svůj jídelníček a cvičí 20 minut týdně? Zdá se, že jakákoliv fyzická aktivita v délce 20 minut 1x za týden nemůže být pro hubnutí, ani získání či udržení kondice, dostačující. Pokud se ovšem nejedná o EMS trénink v Body Expressu. Po jeho vyzkoušení většina lidí mění názor a diví se jak neuvěřitelně to funguje.

EMS je zkratka pro elektro-myo- stimulaci. Metodu, která využívá slabých elektrických impulsů, jejichž prostřednictvím dochází ke stimulaci a zapojení až pětadevadesáti procent všech svalů v těle. A to včetně těch vnitřních, které se jinak procvičují velmi obtížně. To jsou například svaly pánevního dna, nebo hluboké zádové svalstvo.

Pomocí moderní technologie EMS se při mírné zátěži zapojí svaly celého těla najednou, rovnoměrně na obou polovinách těla, a dokážou se stáhnout a uvolnit až 85x za sekundu! Efektivita EMS tréninku je proto v porovnání s obvyklým cvičením nesmírně vysoká.

I když to nebude na první pohled patrné, tělo je po 20 minutách EMS tréninku zatíženo tak, jako byste odcvičili 4-5 dvouhodinových tréninků v klasickém fitcentru. 6-7 dnů po EMS tréninku funguje vaše tělo ve zvýšeném energetickém režimu a teprve pak dojde k jeho vyrovnání a může být zařazen další trénink.

Metoda je vhodná nejen ke tréninku ale i k regeneraci, rehabilitaci svalů, či aktivaci metabolismu. Výsledky EMS tréninku tedy mohou být velmi výrazné i po cvičení které bude probíhat jen 20 minut týdně po dobu dvou a půl měsíců, jež jsou na Proměnu s Deníkem vyhrazeny.

Zdroj: Body Express

Zdroj: Body Express