Letos v srpnu by měla opavská radnice vyhlásit soutěž na projekt, který se jmenuje Telematika. Spočívá v modernizaci některých světelných křižovatek a vybudování dispečinku světelných signalizačních zařízení (SSZ). Samozřejmostí je výměna semaforů, které už po obnově volají. Oprava jednoho takového semaforu přitom vyjde na 1,5 až 2 miliony korun.

„Začátek realizace je naplánován na únor příštího roku 2021. Je to z toho důvodu, že musíme práce zkoordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, kteří v daných místech budou dělat přeložky. Aby nedošlo k tomu, že oni něco rozkopou a my bychom to poté za dva roky dělali znova. Opravdu to bude společná koordinace všech tří subjektů. V současné době se připravuje technické zadání a bude se soutěžit. Hotovo by mělo být v červnu 2022,“ přibližuje opavský primátor Tomáš Navrátil.

Chytré křižovatky vyjdou na čtyřiačtyřicet milionů korun. Radnice ale nebude všechno platit ze svého, neboť získala pětatřicetimilionovou dotaci. A jak bylo zmíněno, křižovatky, potažmo semafory, budou skutečně chytré. Vše totiž bude propojeno s Integrovaným záchranným systémem.

„Budou tam moderní prvky. Pokud například pojede sanitka, bude mít v sobě umístěno čidlo. A v době, kdy se bude blížit ke křižovatce, semafory budou blikat tak, aby mohla vkuse jet,“ vysvětluje primátor. Mluvčí města Lada Dobrovolná ještě připomíná, že nejde pouze o samotnou modernizaci: „Je zde i silný vliv na životní prostředí. Lepší průjezdnost městem znamená méně smogu,“ dodává.

Čeho se to týká?



Křižovatka Olbrichova – Hradecká



Křižovatka Praskova – Nádražní okruh



Křižovatka Komenského – Nádražní okruh



Křižovatka Těšínská – Komenského



Přechod Olbrichova – Lidická



Komunikace Těšínská - Komenského



Výměna koordinačních kabelů – Praskova, Olbrichova a Nádražní okruh



Vybudování dispečinku světelných křižovatek