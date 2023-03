Hromadné propouštění v České poště, která bude od 1. července bez náhrady rušit pobočky, se v Moravskoslezském kraji dotkne více než dvou stovek lidí. Pošta už předložila Úřadu práce podrobnější čísla.

Desítky poboček České pošty v našem kraji zmizí z mapy České republiky. | Foto: Deník/Radek Luksza

V celé republice by mělo být zrušeno 2269 míst. Nejvíce ve Středočeském kraji (302), po němž hned následuje kraj Moravskoslezský - 258 míst.

„Zatím jsme stávkovou pohotovost nevyhlásili, čekáme na jednání, které proběhne se zaměstnavatelem ve středu 29. března. Pak budeme jednat, připravujeme nějaké akce a nic nevylučuji,“ konstatovala Jindřiška Budweiserová z Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb.

Část odborářů na připravované zavírání poboček a propouštění zareagovala rázněji. „Vyhlásili jsme stávkovou pohotovost,“ oznámil Evžen Dvorský, předseda Odborového hnutí zaměstnanců (OHZ) České pošty.

K situaci v Moravskoslezském kraji se vyjádřil předseda základní organizace OHZ regionu Severní Morava-Ostrava Petr Rára: „Kolegové se cítí znepokojeni, mají obavy. Mnozí jsou srdcaři a práci dělají opravdu rádi. Ti starší čekali, že to na poště doklepou až do důchodu, a teď by jim to nemuselo vyjít.“

Petr Rára nastínil možný scénář zavírání poboček. „Seznam ještě není, ale když předpokládám, že by se rušily ty, kde jich je v okruhu pěti šesti kilometrů více, tak třeba v Hrabůvce můžeme zapíchnout kružítko na mapě a vyjdou nám tři. Pošta číslo 5 je velká budova s administrativou u stanice policie, pošta číslo 46 u někdejší prodejny Julius Meinl je spádová a pošta číslo 30 u nákupního centra Železňák je z nich nejmenší. A podle mne nejohroženější,“ uvažuje.

Ve Frýdku-Místku je šest poboček pošty. V Sadové ulici včetně depa, v Heydukově ulici, na Antonínově náměstí, v ulicích 1. Máje, K Sedlištím v Lískovci a v ulici F. Prokopa v Chlebovicích. Funguje tu i jednatřicet balíkoven.

„Město nemá oficiální informace o zavírání poboček. Ale plán České pošty omezit služby pro občany vedení magistrátu samozřejmě nevítá,“ konstatovala frýdeckomístecká mluvčí Jana Musálková Jeckelová.

„Poštovních poboček je tu dost, nejsou od sebe ani moc vzdálené. Myslím, že problém s dostupností služeb nenastane ani v případě, že se jedna uzavře. Nevím, jak jsou využívané ty na Riviéře nebo Lískovecké. Já chodím vždycky na hlavní poštu v Sadové ve Frýdku nebo u náměstí v Místku. A musím říct, že služby tam poskytují dobře, s výjimkou předvánočního období nemusím moc dlouho čekat,“ uvažuje klient pošty s bydlištěm v centru Frýdku-Místku.

Třinec, kde žije necelých 35 tisíc obyvatel (o zhruba 20 tisíc méně než ve Frýdku-Místku) má rovněž šest pošt. V Poštovní, Frýdecké a Průmyslové ulici, pak v Oldřichovicích, v Jablukovské, v Lyžbicích a v Sosnové ulici v Dolní Lištné.

„Materiál, který připravil Český telekomunikační úřad a který předpokládá zajištění dostupnosti poštovních služeb i při snížení počtu poboček ze současných 3200 na 2900, je stále v mezirezortním připomínkovém řízení. Není jasná jeho definitivní podoba,“ zdůrazňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. “Starostové i veřejnost budou o konkrétních krocích informováni,“ slíbil Vitík.

Do počtu 3200 pošt působících v Česku jsou započteny i pobočky Partner, kterých je v republice více než osm set. „Ty zůstanou. A zrušeny nebudou ani pošty, které jsou v obci nebo městě jediné. Musíme zachovat dostupnost poštovních služeb,“ doplnil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Odbory připomínají, že za čtyři roky bylo v České poště zrušeno asi sedm tisíc pracovních míst. „Pošťáci jsou z neustálých obrovských změn v podniku unaveni,“ shrnula odborářka Jindřiška Budweiserová.