Do roku 1999 byla kavárna vyhlášeným místem společenských aktivit Opavanů, přičemž si stále udržela alespoň část své prvorepublikové atmosféry. Ve vstupní části lemovala stěny rozměrná akvária s pestrými rybami a v sále měli návštěvníci na výběr mezi stolky ve střední části a boxy podél stěn. Každý sobotní večer ožíval prostor živou taneční zábavou a občerstvovat se chodili návštěvníci také k baru na galerii.

Prostor Národní kavárny býval léta s oblibou využíván ke konání různých společenských akcí. Podnik však nepřežil devadesátá léta minulého století a kavárenské zařízení vystřídala ke zděšení Opavanů bílá technika firmy Gorenje.

V prosinci 2020 sice přišla snaha o resuscitaci, ale bohužel se nepovedla a opavští fandové oblíbené „Národky“ se na návrat secesní kavárny do života těšili marně. Provozovatelka totiž nedodala stavebnímu úřadu potřebné dokumenty, chybělo povolení hygieniků i hasičů a souhlas spoluvlastníků. Provoz kavárny, zřejmě z obavy zvýšeného hluku, odmítli rovněž obyvatelé dalších pater budovy. Provozovatel sice vzdor úřednímu rozhodnutí o zastavení provozu Národní kavárnu na půl roku otevřel, ale pak to vzdal a prostor zůstal delší dobu opuštěný.

Vloni se do něj na krátkou dobu nastěhovalo kasino a od letošního 1. června by měl být podle informace na vstupních dveřích znovu Národní kavárnou. Alespoň do doby, než se její osud dá znovu do pohybu.