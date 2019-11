Až do jara příštího roku se budou odborníci zabývat optimalizací opavské městské hromadné dopravy. Dojít by mohlo třeba i k přetrasování linek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Pavel Kubný

Optimalizace, kterou se zabývá externí společnost, by měla především prověřit, kudy vlastně opavské autobusové a trolejbusové linky jezdí a jestli je to takto v pořádku, případně by mělo dojít k nějakým změnám. Na konci tohoto průzkumu by měl vzniknout výstup.