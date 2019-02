Den, kdy se děti vydávají poprvé do školy, je v jejich životech důležitým krokem. V letošním roce se tímto slavnostním dnem, kdy poprvé zasedly do školních lavic, stal čtvrtek.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Do škol zřizovaných městem Opava nastoupilo 1. září celkem 574 prvňáčků. V lednu jich k zápisu přišlo 733, avšak tento údaj zahrnoval i děti, které se hlásily na více škol. O odklad požádalo necelých 16% rodičů.

„Důvodem k nenastoupení do první třídy mohlo být třeba i to, že se rodina stěhovala do jiného města. To všechno se v daném rozdílu odrazilo," uvedla Andrea Štenclová z opavského magistrátu. Prvňáky oficiálně přivítali také zástupci vedení města.

Primátor Opavy Radim Křupala navštívil Základní školu Otická, jeho náměstek Josef Stiborský pak Základní školu Šrámkova.

VELKÝ ZÁJEM O MONTESSORI TŘÍDU

Do čtyř hlučínských základních škol nastoupilo do prvních tříd celkem 146 žáků, tedy přibližně stejný počet jako loni. Výrazný narůst však zaznamenali v Základní škole dr. M. Tyrše, kde se nově otevřela Montessori třída.

„Pro mnohé rodiče je to lákadlo. Děti se učí zcela přirozeně, vedou se k samostatnému přemýšlení, mohou mít vliv i na průběh výuky," sdělila místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová, která se o zavedení Montessori systému v Hlučíně významně zasadila.

„Doba, kdy se rodiny nemohly rozhodnout, jaký styl vzdělávání a výuky pro své dítě zvolí, je už naštěstí pryč. Každé dítě má jiné vzdělávací potřeby a je jen dobře, že také v Hlučíně se pro alternativní Montessori systém mohou rodiče rozhodnout. Jejich velký zájem se potvrdil. Zaznamenali jsme osmdesáti- procentní nárůst zapsaných dětí," vysvětlila ředitelka školy Ivana Staňková.

Prvňáčky navštívil také starosta Hlučína Pavel Paschek, který zavítal na Základní školu Hornická.

Základní škola a gymnázium Vítkov přivítala do svých řad celkem 71 prvňáků, kteří navštěvují tři třídy. Čtyři noví žáci pak nastoupili do Základní školy Vítkov, náměstí Jana Zajíce. V Základní škole Budišov nad Budišovkou otevírali v letošním roce dvě první třídy, do kterých nově nastoupilo celkem 39 žáků.

Jen o jednoho prvňáčka více přivítali také v Hradci nad Moravicí. Do Základní školy Hradec nad Moravicí jich nastoupilo 25, do Základní školy Žimrovice 4 a Církevní škola svaté Ludmily uvítala ve svých lavicích 11 žáků první třídy. Poslední jmenovanou navštívil starosta Hradce Josef Vícha, místostarosta Patrik Orlík pak školní rok zahájil v Základní škole Hradec nad Moravicí. Všichni prvňáčci obdrželi od města drobné dárky.

Do lavic Základní školy Kravaře-Kouty usedlo 25 prvňáčků a osobně je přivítala také starostka Kravař Monika Brzesková. Naopak místostarosta Petr Muczka navštívil Základní školu Kravaře, kam nově do dvou prvních tříd nastoupilo 38 žáků.