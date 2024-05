Ve čtvrtek 30. května zakončí mladí cyklisté první etapu Závodu Míru v Opavě. Fanoušci budou. Spokojení ve fazóně, ale řidiči a cestující v MHD už asi méně kvůli uzavřeným cestám. Kde by si měli dát pozor?

Letošní ročník Závodu míru se pojede především na Bruntálsku, Šumpersku a Jesenicku, ale zavítá i na Olomoucko a Opavsko. | Foto: Zdroj: Závod míru, se souhlasem

Mezinárodní etapový závod jezdců do 23 let bude s účastí nejlepších světových reprezentantů a hvězd cyklistické budoucnosti. Jeho úvodní etapa v délce 123 kilometrů povede ve čtvrtek závodníky z Krnova do Opavy a účastníci při ní překonají 1739 výškových metrů.

Jejich plánovaný dojezd na opavské Horní náměstí bude kolem 16.15 a přihlížející Opavané budou svědky vyhlášení vítězů etapy a předávání barevných dresů nejlepším jezdcům. Navíc budou mít připravenu ještě fan zónu s programem pro celou rodinu.

Průjezd pelotonu si však vyžádá uzavření některých opavských silnic i částečné omezení městské hromadné dopravy. Jelikož jde o závod, u kterého není možné určit přesný čas trvání uzávěry, předpokládaný rozsah je zatím pro ulice Bílovecká, Jánská, Praskova, Ratibořská, Vrchní, Rolnická, Pekařská a pochopitelně i pro centrum města na Horním náměstí stanovený od 15.45 do 16.15 hodin.

Krátkodobé uzavírky na trase Podvihov Na Nové - Raduň - Opava Kylešovice s linkami 211, 218 a částečně 213 a 215 budou řešeny zastavením vozidel pouze na dobu průjezdu závodníků a stejně bude řešena doprava v úseku Opava Bílovecká - Praskova - Kateřinky Vrchní s trolejbusovými linkami 201, 202, 203, 204 a autobusovými 211, 213, 215, 218, 219 a 220, které na pokyn zastaví v nejbližší zastávce MHD, nebo na jiném vhodném místě.

Během úplné uzavírky ulice Pekařská bude linka 204 jezdit objížďkou ulicemi Na Pastvisku, Partyzánská, Olbrichova a Olomoucká. Úplná uzavírka v úseku Masarykova třída – ulice Čapkova bude od 15.30 do 17.30 hodin s objízdnou trasou po Olbrichově ulici a v provozu nebudou zastávky Dolní náměstí a Divadlo. Autobusová linka 216 bude ukončena v zastávce Čapkova, linky 215 a 218 povedou po Olbrichově ulici s využitím obratiště a zastávky Divadlo v Čapkově ulici a linka 213 povede v obou směrech přes zastávku Praskova, vynechá úsek Dolní náměstí - Divadlo - Olbrichova. Bez omezení budou linky 212 a 217.

K tématu

Závod míru je součástí Poháru národů, který patří do nejvyšší světové kategorie závodníků do 23 let a jeho součástí je i francouzský Tour de l´Avenir nebo Orlen Nations Grand Prix v Polsku. „Pojedou v něm nejlepší mladí cyklisté světa a jsem si jistý, že uvidíme některou z budoucích hvězd světového pelotonu. Připravili jsme pro ně náročné tratě, které jejich kvalitu prověří. Osobně se pochopitelně těším na výkony českých talentů,“ uvádí ředitel závod Leopold König.