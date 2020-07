Jenže kvůli nepříznivé předpovědi počasí se radnice rozhodla akce raději přesunout na jiný termín, a to na pátek 24. července.

„Program, který začne v 15 hodin, se snažíme zachovat stejný. Lidé nepřijdou o vystoupení kapel Boris a Švihadlo. Připraveny budou také aktivity pro děti,“ sdělila Monika Štěpánková z odboru kancelář primátora, který akci připravuje.

Součástí „afrického ptačáku“ měla být i výstava dětských výtvarných prací ze soutěže Park Joy Adamsonové – park, kde to žije! Ta bude přesunuta do Obchodního centra Breda&Weinstein. Vernisáž je na programu v úterý 21. července ve 14 hodin, výstava téměř 150 návrhů zde bude k vidění do poloviny září.