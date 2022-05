Sraz je ve 14 hodin u Křížové boudy, kde hlavní organizátor Kamil Krmášek příchozí pozve na kávu. Fanoušci Havranova mohou vyrazit z Horního Benešova od altánu v parku u Hobesu, z Lichnova od požární zbrojnice, ze Zátoru od základní školy a z Nových Heřminov od muzea hraček. Délka pochodu tam i zpět je u všech obcí do deseti kilometrů.

Kůrovec na Bruntálsku odkryl tajemnou středověkou osadu Havranov

O propagaci Havranova – Rabendorfu se postarali lichnovští patrioti, kteří se rozhodli hledat místa ze starých map v terénu. Obrovské paseky po kůrovci zarostou maliním a další šance prohlédnout si Havranov se už nikdy nebude opakovat. Věděli, že co se jim nepodaří zakreslit, zaměřit, nafotit a zmapovat právě teď, zmizí navždy.

Odkaz předků: mapa rozvalin

Správce Muzea vidlí a místostarosta Lichnova Jan Gemela objevil historickou mapu, do které lesníci zakreslili rozvaliny Havranova. „Před sto lety pan profesor Rotter z Vídně měl v Lichnově bratra lesníka, kterého zaujaly zbytky Havranova. V té době ještě byly dobře viditelné v terénu. Společně to území prochodili a pro nás budoucí generace zakreslili rozvaliny vesnice do mapy. Zanechali nám doklad o své době, když v Havranově byly ještě dobře patrné základy domů a studny, než všechno zakryl les. Havranov na celé století lidem zmizel z očí,“ představil Jan Gemela „mapu pokladů“, kterou potomkům odkázali dávní lichnovští patrioti.

Osada Havranů aneb Havranov jako na dlani

Havran se německy řekne Raben. Havranov, který bývá v zápisech uváděn také jako Rábov nebo Rabendotf, dnes připomíná už jen lesní odpočívadlo Havranov na rozcestí turistických značek. Kdysi se kolem rozprostírala vesnice se dvěma stovkami obyvatel. Ve 13. století v Havranově fungoval důl na rudu s výskytem olova a železa. Když se těžba nevyplácela, lidé z kopců nad Lichnovem odešli. Od konce 15. století už písemné prameny zmiňují „pustou ves Havranov“.