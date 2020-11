Když se v pondělí na sociálních sítích objevila zpráva, že se stánky otevírají, rozdělili se diskutující okamžitě na dva protichůdné tábory. Jedni to s nadšením vítali, další už s trochou nadsázky řečeno začali na telefonu zadávat číslo městské policie.

Ohniskem názorového střetu se stal právě oblíbený punč. Aktuálně totiž platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a mnozí se podivovali nad tím, jak je vůbec možný i jeho samotný prodej ve stánku.

Organizátor tohoto „charitativního“ prodeje, jehož výtěžek jde každým rokem na dobročinné účely, Martin Žižlavský, chtěl stánky otevřít s tím, že vše bude fungovat na principu výdejního okna. Jenže narazil.

„Pokoušel jsem se dovolat na hygienickou stanici, aby mi sdělili více informací. Bohužel marně. Takže jsem přistoupil k tomu, že jsem stánek s punčem raději úplně zavřel, a to do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu. Otevřen je pouze ten s trdelníky,“ sdělil nám Martin Žižlavský. Stánek je otevřen od 10 do 20 hodin, konzumace na místě ale není možná, lidé si pochoutku musejí odnést domů.

Ve stánku ne, z kamenné prodejny ano

Doporučení stánek s punčem raději neotevírat zaznělo i od opavské městské policie. Její ředitel Jiří Klein konstatoval, že možnost stánkového prodeje punče není uvedena mezi vládními výjimkami.

„Dovedu si představit prodej trdelníku, ten se může brát jako cukrářský či pekařský výrobek, navíc je vyroben na území ČR. S tím problém nemáme. Ale s punčem ano. Na druhou stranu je zajímavé, že pokud by chtěl někdo punč prodávat z kamenné restaurace přes okénko, tak může. Takhle to jde,“ popsal „punčový“ paradox Jiří Klein.

A jak budou vypadat vánoční trhy?

Dostanou letos Opavané svou tradiční dávku atmosféry vánočních trhů? To zatím Martin Žižlavský, který je i jejich pořadatelem, neví. Jak sám říká, program i prodejci už jsou připraveni. Zbývá jen definitivní stanovisko, se kterým ale zatím počká, a to minimálně to konce nouzového stavu.

„Původně jsem čekal, že se vláda vyjádří o podobě vánočních trhů do konce prvního nouzového stavu, tedy do 3. listopadu, ale nestalo se. Myslím však, že do konce toho druhého už musí být definitivně jasno, města se na to ptají, zajímá je to,“ říká Martin Žižlavský, který otěže vánočních i velikonočních trhů letos převzal po radnici, která je organizovala pět let.

Trhy mají proběhnout od 29. listopadu do 22. prosince na Dolním náměstí. Jak již bylo zmíněno, i jejich kulturní program je nachystán. Nechybí v něm ani koncerty, třeba Mňágy a Žďorp, Turba nebo oblíbeného Marcela Woodmana a jeho kapely. Jenže kultura nejspíše prostor na trzích kvůli hygienickým opatřením vůbec nedostane.

„Já počítám spíše s variantou, že žádný program nebude. Jen stánky,“ připouští Martin Žižlavský. Na Horním náměstí mělo mimo jiné vyrůst i kluziště, i to má ale stopku.