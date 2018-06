Pyrotechnici v Hlučíně čelili letecké pumě sovětské výroby

Svou práci pyrotechnici frýdecko-místecké expozitury v pondělí odpoledne zvládli na jedničku. Museli si přitom poradit se sovětskou bombou FAB 50, která celkově vážila okolo padesáti kilogramů.

Policejní pyrotechnik. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Jana Zavadilová

Nález byl ohlášen před čtvrtou hodinou odpolední. Na prostranství před Domovem dětí a mládeže Hlučín nedaleko hlučínského zámku probíhají stavební práce a právě při výkopech dělníci našli předmět, který připomínal munici z druhé světové války. Ihned byla zkontaktována policie a z Frýdku-Místku tam zamířili pyrotechnici. Když specialisté dorazili na místo, potvrdili, že se nejednalo o planý poplach. Následně byla vyhlášena evakuace v okruhu několika stovek metrů. Lidé, kteří bydlí v potenciálním doletu střepin, se museli odebrat pryč.

„Jednalo se o leteckou pumu sovětské výroby FAB 50 pocházející ze druhé světové války. Její váha se pohybovala okolo padesáti kilogramů. Jenom trhavina vážila více než dvacet kilo,“ komentoval jeden ze zasahujících pyrotechniků Petr Hulva.

Na místě v hlučínském centru se zdržel zhruba hodinu a půl. Do zneškodnění bomby se mohl pustit až ve chvíli, kdy lidé z okolí byli evakuováni. Pumu se povedlo úspěšně deaktivovat a následně převézt do bezpečných míst k likvidaci. Prostřednictvím facebookového profilu města starosta Hlučína Pavel Paschek okamžitě informoval o tom, že nebezpečí bylo zažehnáno. Občanům poděkoval za to, že uposlechli výzev policistů a bezpečnostního systému, díky čemuž akce mohla proběhnout ke spokojenosti všech. Podle pyrotechnika Petra Hulvy se ale i navzdory upozornění našli tací, kteří se nezachovali jako většina svědomitých občanů. „I když platil stav ohrožení, musela se vykazovat pryč paní, která se pohybovala v okolí a tvrdila, že musí do obchodu. Během zásahu se nad námi vznášel dron. Někteří si zkrátka neuvědomují, jaké nebezpečí jim hrozí. Nebylo to jen v Hlučíně, obecně nám chybí uvědomění a kázeň, jakou mají lidé při nálezech munice třeba v Německu. Tam se všichni v podobných situacích ihned bez potíží evakuují,“ pokračoval.

Vzpomínka na Kateřinky

Hlučínský pondělní případ nechal vzpomenout na více než tři roky starý zásah na sídlišti v opavské městské části Kateřinky. Při výkopových pracích tam byla nalezena padesátikilová německá letecká puma SD-70, která byla opatřena vysoce nebezpečným zapalovačem AV-1. Bombu nejspíš ukořistili Sověti a následně ji použili právě v boji s Němci. Z okolí tehdy musela být evakuována asi tisícovka obyvatel. Nález byl stejně jako v Hlučíně ohlášen také odpoledne, pyrotechnik ji ovšem mohl zneškodnit až ve večerních hodinách poté, co skončila evakuace. I tehdy v Kateřinkách zasahoval Petr Hulva, který plně funkční pumu deaktivoval. Jednalo se o jeden z nejnáročnějších výjezdů, který absolvoval.