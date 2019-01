Opava - Bezmála každý den tu prožívají Silvestra. Obyvatelům okolí západního nádraží v Opavě ztrpčují život lidé, kteří tady nehledíce na ostatní několikrát do týdne experimentují se zábavní pyrotechnikou. Zabránit tomu je ale složité.

Ilustrační fotografie. | Foto: internet

Odbije sedmá hodina večerní a okna domů v blízkém okolí západního nádraží se začnou otřásat. Vyplašená zvířata hledají rychle úkryty. Zvenčí se totiž začínají ozývat ostré rány doprovázející výbuchy rozmanitých dělobuchů a jiných druhů zábavní pyrotechniky. Kdyby byl 31. prosinec a blížila se půlnoc, nebylo by to něco neobvyklého. Jenže tady to lidé prožívají znovu a znovu i několikrát do týdne.

Na problém nás upozornil čtenář, na jehož žádost neuvádíme jeho jméno. „Většinou se to děje mezi devatenáctou až dvaadvacátou hodinou, ale někdy i později. Lidem to vadí, ale zřejmě nevědí, kam se se stížností obrátit, anebo rezignovali, protože je demokracie a každý si může dělat. co chce," domnívá se čtenář. Upozorňuje dále, že střelba a exploze se nejčastěji ozývají od parku svaté Hedviky, z oblasti kolem Dukelských kasáren a z prostranství Ondříčkovy ulice.

Magistrát: Řešení se hledá obtížně

„Zajímá nás, jak je to v Opavě s používáním zábavní pyrotechniky. Je úplně povolena kdykoliv a v jakékoli míře? Občanům v oblasti kolem západního nádraží značně vadí, protože hlučnost přesahuje několikanásobně povolenou hladinu hluku," pokračuje čtenář a dodává: „V hodně případech znají lidé viníky, ale mají strach na ně poukázat, anebo se domnívají, že odezva by stejně byla nulová."

Problém a jeho složitost uznávají i na magistrátu, ale potvrzují, že pomoci není snadné. „Tato oblast je velmi komplikovaná a řešení se hledá obtížně. Pokud je používána zábavní pyrotechnika volně dostupná legálním obchodem a používá se na volně přístupných veřejných prostranstvích, nemá jak policie zasáhnout. Požární řád města to neřeší a ani nemůže řešit," vysvětluje vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení opavské radnice Roman Otipka.

Podle něj je jediná možnost, jak vše řešit, upozornění na překročení hygienického limitu zvuku. K tomu je ale potřeba provést odborné měření, a je tedy nutné oslovit autorizovanou firmu, jež se na to specializuje, či hygienu. Vznikne ovšem problém, jestliže není limit překračován neustále.

Omezené prostředky má i policie

Jak již bylo zmíněno, svázané ruce má částečně i policie. „Statutární město Opava nemá žádnou vyhlášku ani předpis, který by upravoval používání zábavní pyrotechniky. Plošně se nedá zakázat. Ti, kteří používají pyrotechniku nevhodným způsobem, se tak nejčastěji dopouští přestupků proti veřejnému pořádku," popisuje mluvčí Městské policie Opava Petra Stonišová, jakým málem zákonných prostředků disponují strážníci, kteří by chtěli lidem trpícím tímto fenoménem pomoci.

Nejpádnější argument mají strážníci v rukou, pokud dochází k podobným „výstřelkům" po započetí nočního klidu. Totéž platí o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 do 13 hodin a od 19 do 22 hodin. Zasáhnout by také mohli, pokud by například někdo vhodil dělobuch na cizí soukromý pozemek, nebo jej nechal explodovat v blízkosti jiného člověka.

Ale ani v případě, že mají strážníci oprávněný důvod k zásahu, to ještě automaticky neznamená, že viníci dojdou trestu a stěžovatelé budou mít klid. „Často jsme svědky tohoto scénáře. Strážníci dorazí na místo činu, v tu chvíli odpalování pyrotechniky utichne, ale když se jen pár metrů vzdálí, tak opět se začnou ozývat výstřely," říká Petra Stonišová. A jestliže na místo dorazí hlídka a je klid, pak se musí věc postoupit správnímu orgánu. Jenže potom už je z člověka, který případ oznámil svědek a musí být smířen s tím, že jej možná čeká chození po úřadech a s tím spojené záležitosti. A do toho se už většinou lidem příliš nechce.

Opavanům žijícím kolem nádraží tak možná nebude zbývat nic jiného než mít zkrátka permanentně zavřená okna a být neustále připraveni na náhlé příchozí hlasité exploze zvenčí.