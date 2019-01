Opava - Zadlužená Opava může zapomenout například na nový plavecký bazén, patová situace panuje i okolo Slezanky.

Takto by měl vypadat Kulturní dům Na Rybníčku po celkové rekonstrukci. | Foto: archiv MMO

Stačilo se jen náměstka primátora Dalibora Halátka (SOS) na tiskové konferenci zeptat na stav městské pokladny a rozpočet, a už se sypala jedna horší informace za druhou. Ta zatím nejvážnější se týká rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku.

Jen co k němu přijela těžká technika a dělníci se sbíječkami, radnice zjistila, že na opravy nemá peníze. Jak je to možné?

Vyjděme ze základních čísel. Celá rekonstrukce Rybníčku přijde zhruba na 150 milionů korun, přičemž Evropská unie měla přispět 138 miliony. Ty však Hlásce nepřišly. Jak je to možné? Podle náměstka primátora Dalibora Halátka (SOS) odmítla EU přispět na přestavbu něčeho, v čem budou fungovat i komerční prostory.

Tak se stalo, že spoluúčast města se z původních osmi procent zvýšila na neuvěřitelných 54 procent. To znamená, že radnice místo předpokládaných 12 milionů musí zaplatit 82 milionů. Situace je o to vážnější, že eventuální zastavení prací by znamenalo nejen prodražení stavby, ale radnice musí nejdříve zaplatit a pak teprve dostane peníze z EU zpět.

„V prvotní fázi se objevila informace, že se má město spolupodílet na celkových výdajích projektu osmi procenty, což by znamenalo 12 milionů korun. To bylo prezentováno i v srpnu 2010 na webových stránkách města, i když už v té době bylo známo, že dotace dosáhne maximální výše 46 procent z celkových výdajů projektu.

Město by v tomto případě hradilo 54 procent sumy, což je 82 milionů korun,“ upřesnil Halátek s tím, že projekt nebyl na základě těchto skutečností přepracován, ale podán ve stejné podobě.

Vypuštěna byla jen přístavba víceúčelového sálu. „Minulé vedení města nepožadovalo jakékoliv úspory v tomto projektu a podpořilo maximalistickou verzi. Je to nepochopitelné plýtvání veřejnými prostředky, před které bylo nové vedení města postaveno, aniž by je mohlo nějak ovlivnit,“ pokračoval náměstek.

V současnosti, kdy má Opava dluh téměř za půl miliardy, musí rekonstrukci Rybníčku řešit úvěrem a pak čekat na zpáteční evropské peníze. Odpověď na otázku, zde se Opavané v této situaci dočkají podle plánů minulého vedení radnice například nového plaveckého bazénu, zimního stadionu či přestavby Slezanky, je jednoduchá: Nedočkají. Zatím to není reálné.