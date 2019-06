Stačí když přijdou na radnici, předloží doklad o zaplacení a prokážou se dokladem totožnosti.

Z radnice si poté odnesou voucher, který pak předloží v areálu štěrkovny a získají permanentku s výhodnějším vstupem. Ta vyjde na celou sezonu dospělého na 190 korun, děti, studenty a důchodce na 100 korun.

„Permanentka se vydává na konkrétní osobu a je nepřenosná. Cena běžného vstupného na sezonu činí 690 korun,“ dodává mluvčí Hlučína Kristina Neničková.

Co se jednorázových vstupů týká, od pondělí do čtvrtku platí dospělí 25 korun, děti, studenti a senioři 10 korun. Od pátku do neděle je vstupné 40 korun a zlevněné 20 korun.

Za komunální odpad je v Hlučíně třeba zaplatit do 30. června. Výše poplatku je stanovena na 550 korun.