Po ukončení zápasu přišli vítězní opavští basketbalisté ke kavárně za svými chráněnci a společně se vyfotografovali. „Děkujeme a přejeme vám v letošním ligovém ročníku jen samá další vítězství,“ zní k nim od nadšených klientů Radosti. Jejich přání je velmi upřímné a už proto by mělo být vyslyšeno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.