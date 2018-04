Raduňský zámek přilákal opět stovky návštěvníků

Naladit se na Velikonoce se mohli nejen Opavané od Velkého pátku na zámku v Raduni. I tentokrát jich zavítalo do svátečně vyzdobeného interiéru několik stovek.

Návštěvníci raduňského zámku si mohli prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry jižního prohlídkového okruhu.Foto: Deník/Milan Freiberg

Hned na začátku I. návštěvnického okruhu, který se nazývá také jižní, návštěvníky uvítala hnízda s velikonočními vajíčky zvyk, který byl do našich zemí přenesen z Německa. V dalších místnostech bylo možno vidět velikonoční jidáše, předkrmy v podobě velikonočních vajíček a jako dezerty beránky, kterými si připomínala zámecké rodiny Larisch-Mönnichů a Blücherů křesťanskou tradici spojenou se svátky jara. Od pátku do neděle si první návštěvnický okruh prohlédlo více než 800 návštěvníků.

„Tradičně nejvíce návštěvníků k nám zavítá na velikonoční pondělí,“ připomněla kastelánka raduňského zámku Eva Kolářová. „Velikonoční prohlídky bývají tradičně hojně navštěvované, ačkoliv by se dalo čekat, že lidé dají přednost jejich prožití v rodinném kruhu,“ uvedla kastelánka s tím, že každoročně si Velikonoce na zámku nenechá ujít okolo tisícovky návštěvníků. Velikonočně vyzdobené bývají jen interiéry ve zmíněném první návštěvnickém okruhu, ačkoliv již pátou sezónu je v nabídce i druhý okruh zvaný severní. Ten se návštěvníkům otevře v květnu.

TRADICE VÍCE NEŽ DVACETI LET

Tradice velikonočně vyzdobeného zámku podle Evy Kolářové začala někdy kolem roku 1995, i když v daleko skromnější podobě, než jak jsou dnes návštěvníci zvyklí. „Výzdobu jsme přidávali postupně, jak jsme se dozvídali o velikonočních zvycích zámecké rodiny,“ přiblížila kastelánka. Ve velkém stylu začaly tyto Velikonoce zhruba před více než deseti lety. Jednou z návštěvnic, která se do zámku vypravila na Bílou sobotu byla i Kamila Bajzová. „Všechno to, co vidím u jiných větších zámků, má v sobě i tento raduňský, a přestože jsem byla na prohlídce docela nedávno o Vánocích, lákal mě zámek znovu. Líbí se mi totiž jeho interiér, obrazy, ale i jeho park, který snad nikdy neomrzí. Prohlídka zámku pro mě tedy znamená i moc pěknou procházku. Na dnešní prohlídku mě nalákala ale i avizovaná velikonoční atmosféra, která tam opravdu byla a naladila,“ uvedla.

NOVINKY PRO LETOŚNÍ SEZÓNU

Návštěvníky zámku čeká v hlavní turistické sezoně i překvapení. „Chceme návštěvníkům nabídnout pohled do technického a provozního zázemí zámku v tzv. jižním suterénu,“ vysvětlila Eva Kolářová s tím, že pokud se podaří získat potřebné finanční prostředky, vznikne v suterénu i expozice, na které se v současné době intenzivně pracuje. „Jižní suterén otevřeme tak jako tak, a to nejpozději o prázdninách,“ dodala Eva Kolářová s tím, že k vidění tu bude například repasované původní elektrické osvětlení z roku 1926.