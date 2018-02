Rekonstrukce Červeného zámku v Hradci nad Moravicí nadále pokračuje

Když se fotbalový obránce Zdeněk Pospěch vracel z Německa, snil o postupu své Opavy do ligy. Poté, co v loňské sezoně zamával fanouškům a dal sbohem své bohaté kariéře, vypadalo to, že jeho sen zůstane nenaplněn. Jenomže nyní může být všechno jinak.