První kolo prezidentských voleb se konalo v pátek 13. a v sobotu 14. ledna. Občané vybírali z osmi kandidátů a svými hlasy poslali do druhého kola Andreje Babiše s Petrem Pavlem, přičemž Andrej Babiš volby na Opavsku vyhrál, získal 42,71 procent, přepočteno na hlasy je to 41 269 hlasů. Petr Pavel obsadil s 28,45 procenty druhé místo, což odpovídá počtu 27 490 hlasů.

Třetí místo obsadila na Opavsku Danuše Nerudová (12,99 procent), čtvrtý byl Pavel Fischer (6,98 procent), pátý Jaroslav Bašta (4,37 procent), na šestém místě skončil Marek Hilšer (2,64 procent), sedmý byl Karel Diviš (1,34 procent) a poslední skončil Tomáš Zima (0,48 procent).

Bez zádrhelů

První kolo prezidentské volby šlo v opavském okrese hladce a bez jakýchkoli komplikací. „Co se organizačního hlediska týká, vše probíhalo v pořádku, nebyly sebemenší problémy,“ řekl Deníku bezprostředně po sečtení všech okrsků v sobotu o půl páté v podvečer vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl.

Prezidentské volby se tradičně těší u občanů velké oblibě, čemuž odpovídá i oproti jiným volbám vysoká účast. A to se potvrdilo také v těchto volbách, na Opavsku přišlo odevzdat svůj hlas rekordní množství oprávněných osob, konkrétně to bylo 69,14 procent. Velká účast se podle Petra Sordyla dala očekávat už i podle počtu vydaných voličských průkazů, těch měl opavský magistrát kolem 850. „Předpokládám, že v případě sečtení vydaných průkazů v tomto prvním a ve druhém kole bude to číslo ještě větší než při prezidentských volbách před pěti lety. Prezidentské volby jsou jedny z těch, o které je skutečně větší zájem. A potvrdilo se opět i to, že většinou na menších obcích je ten zájem voličů vyšší než ve větších městech, kde bývá účast nižší,“ dodává Petr Sordyl.

Ještě pro srovnání, v prvním kole přímé volby v roce 2018 vyrazilo k volebním urnám na Opavsku dohromady 88 589 občanů, což odpovídá volební účasti 61,65 procent. V roce 2013 pak byla účast v prvním kole na Opavsku 61,34 procent.