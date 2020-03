Kaňkou na povedeném představení byla žlutá karta ze začátku utkání. V jeho případě byla čtvrtá, což znamená, že další zápas v Liberci si nezahraje.

Opava porazila Sigmu, dala po 328 minutách gól, je to podle vás impulz k tomu, že se střelecky zvednete?

Určitě. Nikdo nepočítal, že bude v poločase vést 2:0 proti takovému soupeři, jakým Sigma je. Odehrála dobrý zápas v Teplicích, doma porazila Spartu. Tento výsledek je pro nás důležitý.

Pro vás osobně to byla v sobotu jarní premiéra…

Bylo to pro mě těžké. V prvních dvou kolech jsme měli silné soupeře, Sigmu jsme museli porazit. Dostal jsem šanci, jsem rád, že se mi ji podařilo využít. Hlavní ale je, že se nám podařilo vyhrát.

Trenéra Látala vaše naskočení do základní sestavy zaskočilo…

Trenér mi říkal, že plánuje mě do zápasu se Sigmou nasadit. Připravil mě na to. Už v týdnu bylo z nácviků situaci znát, že bych mohl hrát.

SFC Opava - Sigma Olomouc:

Pomohlo vám to, že jste zápasovou zátěž sbíral za béčko?

Bezesporu, nebral jsem to jako degradaci. Kluci z rezervy jsou na tom výborně fotbalově. Hrají sice jiným stylem, ale potřeboval jsem zápasovou praxi.

Jak se vám spolupracovalo s Lukášem Železníkem?

Dobře, nemohu si na nic stěžovat. Když jsem proti němu hrával, s Poznarem tvořili výbornou dvojici. Doufám, že se tak to bude dařit i nám. Myslím si, že jsme dobře začali.

Právě Lukáš vám přihrál na první gól…

Využil Jemelkovy chyby a výborně mi dal balon za obránce. Periferně jsem viděl, že gólman dost vybíhá, zkusil jsem to dát podél něho a vyšlo to. Snad už jsme naši střeleckou smůlu protrhli.

Podílel jste se i na druhém gólu, šlo o nacvičenou standardku?

Ano, jasně. Máme několik variant. Nyní šel míč na přední tyč, prodloužil jsem to na zadní, kde to Žíďas dobře zavřel.

Opava má tři body, avšak Sigma byla lepším týmem…

Ano byla lepší, ale na to se historie psát nebude. Možná jsme byli ve druhém poločase až moc nervózní. Naštěstí máme tři body.

Hned v úvodu jste dostal žlutou kartu, hlídal jste se potom více?

Chtěl jsem začít agresivně, protože víme, že Sigma to nemá ráda. Plánoval jsem chodit tvrdě do jejich obránců a sjednat si tím respekt. Bohužel jsem brzy dostal žlutou a musel se uklidnit. Mrzí mě, že to bylo čtvrtá a nemohu hrát za týden v Liberci.

