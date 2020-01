Navíc chce dokázat, že člověk může dosáhnout fyzického úspěchu na světové úrovni bez použití podpůrných látek jakými jsou například anabolické steroidy. Roční akci proto nazval Golem proti dopingu.

„Mým cílem je oslovit zejména mladou generaci, která chce výsledky hned a bohužel si neuvědomuje možné následky,“ sdělil strongman s tím, že je to i nátlak dospělých či „zázračné tabletky na všechno“ prezentované v televizi, díky kterým především náctiletí chlapci získávají pocit, že i svaly vybudují pomocí zakázaných látek. On sám si nikdy nevzal ani pilulku vitaminu C.

Veze s sebou 36 plechovek

První rekord se pokusí pokořit již tuto sobotu 25. ledna v Dubňanech na akci Golem's Hand. Zde bude svými zuby rozkousávat plechovky. Dříve jich zvládl během jedné minuty 31.

„Nyní jich povezu 36. Chci udělat maximum, abych nasadil takovou laťku, kterou už jen tak někdo nepřekoná, přece jen už nejsem nejmladší,“ řekl 45letý silák, jenž je zaměstnán jako kuchař. Dvojitou sklovinu na zubech sice nemá, ale při jeho testování v Americe zjistili, že má skus silnější než aligátor.

„Většinu rekordů chci směřovat právě na svou „držku“, kterou beru jako jakýsi dar od Boha, ale aby lidé neřekli, že těžím jen ze své vrozené dispozice, tak zařadím i silové kousky. Zády zvednu jedenáct lidí, budu tahat kamiony, malíčkem zvednu něco těžkého a tak dále,“ prozradil.

Půl roku prolistovávali Guinessovu knihu rekordů. „Guinessovka už ale všechny rekordy nepojímá, takže má všude po světě dceřinné společnosti. Já si našel tu největší a mohl jsem tak vybírat nejen z českých, ale i německých nebo třeba íránských a dalších světových rekordů,“ upřesnil.

Jde mu o atraktivní show

Věří, že na překonání vybraných rekordů má. Chce lidem udělat především zábavnou show.

„V létě chci zvedat v zubech koně, chci zvedat živé lidi a tak dále. Vše se plánuje z měsíce na měsíc, zrovna toto jsou takové kontroverzní kousky, musíme vše propracovat, aby se nikdo nezranil, aby na nás nezačali útočit například ochránci zvířat a podobně. Jedno vím ale jistě, pro lidi to musí být atraktivní, a to silák se studenou činkou rozhodně není,“ podotkl Golem a dodal: „Už jako děcko jsem říkal, že Arnold je nejsilnější člověk 20. století a já, že budu nejsilnější v 21. století. Vlastně se mi to i vyplnilo. Když jsem držel certifikát z Guinessovky, tak v tu chvíli jsem byl v dané disciplíně na světě nejlepší.“

Na akce s ním jezdí jeho trenér Jiří Týn, jenž je považován za zakladatele kulturistiky na Opavsku.

„Postavit se v dnešní době dopingu je odvážné, je to velký byznys. Za Golema ale dávám ruku do ohně. On se ani po tréninku nenapije iontového nápoje, aby si někdo nemyslel, že v něm má přimícháno i něco jiného,“ řekl Jiří Týn s tím, že je René Golem Richter velký srdcař a bojovník. Svou mnohaletou spolupráci oba se smíchem hodnotí jako manželství po dvaceti letech.