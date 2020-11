Restaurace meníčka zákazníkům předávají přes výdejní okénka, nebo je na základě objednávek vozí přímo na jejich adresy. „Alespoň ta kuchyně nám teď funguje. Naše jídlo si berou nejenom stálí zákazníci, ale přicházejí i noví,“ říká kuchařka, paní Kurincová, z restaurace U Hrocha.

„Rozhodně to není to samé jako otevřená restaurace, ale aspoň něco dělat můžeme. Zájemcům nabízíme i svatomartinskou husu,“ konstatuje recepční Lucie Pospíšilová z hotelu Iberia. „Rozvážíme od nás zákazníkům meníčka a poskytujeme je i okénkem. Je to jediné řešení, nic jiného nám v tomto nouzovém stavu ani nezbývá,“ míní provozní restaurace U Krbu.

Podobně reagují i další opavské restaurace a jejich majitelé věří, že je Opavané svými objednávkami alespoň touto formou v těžké době podrží. Přinejmenším ti, kteří nesdílejí veřejně prezentovaný názor předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka, že část hospod má zkrachovat, protože je jich dost.

Obědy domů vozí i město

Mnozí senioři a lidé nemocní nebo uvěznění doma v karanténě si však obědy v restauracích přímo objednávat nemohou. Právě jim přichází na pomoc město Opava dovozem obědů v ceně 69 korun.

O tzv. Jídlolince rozhodl krizový štáb a na telefonních číslech 734 181 696 a 773 088 948 si zájemci mohou jídlo objednat. Při této akci funguje dokonalá spolupráce. Obědy organizačně zajišťuje město, jídlo vaří Zařízení školního stravování a jeho rozvoz ke strávníkům provádí opavský Český červený kříž.

„Víme, že v našem městě žijí senioři, kteří nemají možnost si obstarat dostatečné jídlo ze zdravotních důvodů nebo prostě jen proto, že mají v těchto dnech oprávněný strach vycházet ven ze svých domovů. Naše služba je určena především jim,“ říká primátor Tomáš Navrátil. Jídla nabízí město též ve školních kuchyních a zájemci si mohou obědový balíček na druhý den objednat vždy do 10 hodin dopoledne.