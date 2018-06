Revitalizace bytovky na „Horňáku“ opět na scéně

O možné revitalizaci se mělo na pondělním opavském zastupitelstvu jednat v samostatném bodě. Ten se však na programu nenacházel. I přesto ale nespokojení občané se svými podněty vystoupili.

Po rekonstrukci mají v domě na Horním náměstí vzniknout byty 4+1.Foto: archiv města Opavy

Stává se už pomalu nepsaným pravidlem, že projednávání revitalizace bytového domu na Horním náměstí 33, 34 a 35 se řeší na každém zasedání opavského zastupitelstva. Výjimka se nekonala ani na tom včerejším.

Původně měla být situace kolem bytovky zařazena jako samostatný bod, což se ale nakonec nestalo. Nicméně obyvatelé bytového domu využili prostoru určeného na dotazy a připomínky veřejnosti, a vystoupili se svými podněty v něm.

Za všechny nájemníky, kteří nesouhlasí s případným vystěhováním z domu za účelem jeho generální revitalizace, opět vystoupila Jana Vavrečková.

„Stížnost jsme odeslali zastupitelům i na odbor kontroly. Z něj přišla odpověď, že o revitalizaci se bude jednat na tomto zastupitelstvu a dostanu z něj i písemnou odpověď. Zařazeno to však nebylo. Pan primátor si na magistrát po skupinkách pozýval nájemníky, proč nechce hovořit ke všem? Chce je ovlivnit,“ vzpomněla Jana Vavrečková ve svém projevu na nedávné dění, kdy primátor města Radim Křupala (ČSSD) absolvoval na radnici schůzky s některými nájemníky, aby je s celou věcí osobně obeznámil. Zároveň znovu upozornila na havarijní technický stav domu.

„Sešel jsem se s celkem 21 nájemci, kteří byli pozváni, dostavilo se jich 19. Se sedmi už proběhly prohlídky v nových bytech. To, že se s nimi takto scházím je přirozené, mohu lépe zjistit jednotlivé požadavky, specifika nájemců, nicméně cítím, že se vám to nelíbí. Je pravdou, že mnozí vyčkávají, jak se ke všemu postaví nové zastupitelstvo. Je to dlouhodobější proces, minimálně na dva roky,“ reagoval na slova Jany Vavrečkové opavský primátor.

Jana Vavrečková následně poukazovala na kvalitu vybavení v nabízených bytech a také na absenci výtahů u většiny z nich. V bytovém domě se nachází celkem 52 nájemních bytů. Nesouhlasné stanovisko s postojem města dali před nedávnem někteří obyvatelé najevo vylepením transparentů do oken.

Lze předpokládat, že se revitalizace domu bude opět řešit na příštím opavském zastupitelstvu, které se koná 17. září.