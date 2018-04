Revitalizace sádráku se zatím nekoná, brzdí ji stavba lávky

Plán na obnovu oblíbeného rekreačního cíle nejen Opavanů získal nečekanou trhlinu. Situaci zkomplikoval městu stát, jenž je investorem revitalizace.

Stříbrné jezero v OpavěFoto: DENÍK / František Géla

Ministerstvo financí České republiky (MFČR) chce z celého projektu vyjmout stavbu lávky přes řeku Opavu a vzkaz směrem k vedení opavské radnice zní jasně: zaplaťte si přemostění sami. „Máme informaci, že ledy se sice hnuly. Bohužel jsme byli zklamáni, protože ministerstvo financí rozporuje rozsah tohoto projektu. Ten v sobě zahrnuje jednak revitalizaci sádráku jako takovou, potom úpravu břehů, podchod a stezku k lávce přes Opavu. A skončili jsme právě na té lávce, kdy ministerstvo ji v daném okamžiku odmítá a chce ji z projektu vyčlenit. Tedy požaduje, aby si lávku město zaplatilo ze svých prostředků,“ komentoval nynější stav rekultivace Stříbrného jezera primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD).

Celkové náklady na obnovu sádráku jsou odhadovány na 97 milionů korun, přičemž samotná lávka představuje významnou část investice a měla by stát až čtyřicet milionů. Město tak nyní stojí před rozhodnutím, co se vlastně bude dít dál. Aktuálně se operuje se dvěma scénáři. „Máme dvě možnosti. Buď lávku zaplatíme tak, jak je navržena. To by ale pochopitelně znamenalo vysoký náklad. Anebo zkusíme dát dohromady řešení takové, že by se lávka postavila levněji, tedy projekt by se musel přepracovat, čímž by se vše samozřejmě zdrželo,“ vypočítával Radim Křupala. Ve vzduchu ale visí i další varianty, například vybudovat lávku až ve druhé etapě revitalizace. Řešení přemostění nyní představuje jediný zádrhel v celé akci.

„Opava investovala do projektových dokumentací mnoho peněz. Ministerstvo nezaujímá takový konzistentní názor, který bychom od něj jako partner čekali. Všichni počítali s projektem tak, jak byl navržen. V určité době byl jednou dokonce ještě větší, pak byl významně vyškrtán, aby se cena dostala pod 100 milionů, teď máme škrtat znovu. Lávka je potřebná, vhodná a účelná. Hledáme řešení, aby tam byla, otázkou je, za jaké peníze,“ doplnil Radim Křupala. Navržená lávka je jednopólová, má visutou konstrukci a železobetonovou mostovku. Délka přemostění je 61,7 metrů, nosná konstrukce pak čítá 66 metrů. První etapa revitalizace sádráku zahrnuje kromě lávky také vybudování podchodu pod ulicí Rolnickou u zastávek městské hromadné dopravy, úpravu břehů jezera nebo plovoucí mola. Mimo jiné i na to, proč MFČR odmítá lávku zaplatit, se naše redakce zeptala přímo na resortu financí. Avšak do uzávěrky tohoto vydání se nám jeho vyjádření získat nepodařilo.