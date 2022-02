Nové přečíslování

Podstatnou změnou je přečíslování trolejbusů. Tak, jak jsou na ně cestující zvyklí, zůstanou zachovány pouze linky 201 a 203 včetně jejich tras. Linka 208 se přejmenuje na 202 a nově bude oboustranně zastavovat na zastávce Nemocnice, nepojede už tedy kolem zemědělské školy a přes Englišovou. To bude mít „v popisu práce“ poslední, čtvrtá linka 204, původně až dosud známá pod označením 221. Právě tato linka pojede nově přes Englišovu.

„Celkové snížení dopravního výkonu v trolejbusové dopravě činí 10 procent, při poklesu přepravených cestujících o 33 procent v roce 2021. Poměr osoba / kilometr je v MHD Opava 1,82, to znamená, že přepravujeme 1,82 cestujících na jeden kilometr. V tomto porovnání jsme nejhorší v celé České republice,“ přibližuje ředitel Městského dopravního podniku Opava (MDPO) Pavel Gebauer s tím, že do budoucna by měl počet cestujících dál klesat, odborným odhadem o 15 až 20 procent.

Od 1. března 2022 se v Opavě také zdražuje jízdné v autobusech a trolejbusech. Následující tabulka ukazuje, kolik lidé nově zaplatí.Zdroj: se souhlasem města Opavy

Končí i některé přímé spoje

Úplně tak z Opavy zmizí třeba přímý spoj mezi Kateřinkami a Jaktařem (linka 205) nebo Kylešovicemi a Jaktařem (linka 206). „Bude nutný přestup na linku 203 nebo 202 (pozn. red. původní linka 208). Linky 205 a 206 jsou dle sledování počtu přepravených osob nejméně vytížené linky,“ vysvětluje ředitel.

Nové jízdní řády

Rušení linek má kompenzovat častější interval mezi zachovanými spoji. V dopravní špičce, tedy v době ranní cesty do školy a do práce a odpoledne zase zpátky domů, pojedou trolejbusy co dvanáct minut. V době mezi 8.30 a 13. hodinou bude interval zkrácen z dvaceti na patnáct minut. Od 19 hodin pak interval zůstane půl hodiny až do ukončení denního provozu.

Hlavními důvody, proč ke všem změnám dochází, má být dlouhodobý pokles cestujících a zdražování energií a pohonných hmot. Při tvorbě nového systému se vycházelo z měření počtu přepravených osob a ze statistik odbavovacího systému. Jde již o změny definitivní.

„Zadáním Statutárního města Opava jako vlastníka MDPO bylo vygenerovat úsporu. Pokud se budou akceptovat výjimky, pak této úspory nelze dosáhnout,“ uvedl Pavel Gebauer s tím, že se neobává, že by byly trolejbusy od března přeplněné lidmi. „Průběžně monitorujeme počty přepravených cestujících měřidly ve vozidlech. Každý cestující si musí pro svou cestu najít ten optimální, vyhovující spoj,“ konstatuje.

Bude nástup všemi dveřmi?

Hlavní přestupní stanicí, kterou budou lidé od března ještě častěji využívat, protože zkrátka budou nuceni přestupovat, zůstane zastávka Divadlo. Jízdní řády budou nastaveny tak, aby na sebe jednotlivé spoje navazovaly a čekaly na sebe právě u divadla. Dá se proto předpokládat, že se zde bude pohybovat ještě větší množství cestujících než nyní.

Nabízí se tedy otázka: nezvažuje se nástup do trolejbusů či autobusů všemi dveřmi? Nebudou u nástupu fronty? „Nezvažuje, jelikož rychlost nástupu se podstatně zrychlila s novým odbavovacím systémem a má to i své důležité ekonomické důvody – minimální počet černých pasažérů, nulový vandalismu ve vozech. A také opět nižší počet přepravených cestujících,“ sdělil nám Pavel Gebauer.

A co kloubový trolejbus?

Loni na podzim se v Opavě testoval provoz kloubového trolejbusu, který umožňuje přepravu více osob, protože je větší. Vzhledem k nynější regulaci linek se dá očekávat, že cestujících bude ve vozech více. „Harmonika“ by se tedy možná hodila. Zajímalo nás proto, jestli dopravní podnik zvažuje jejich pořízení.

„Cílem bylo zjistit celkové vnímání kloubového vozidla cestujícími a praktické ověření vhodnosti a připravenosti zastávek. Bohužel u většiny z nich bude nutná různě rozsáhlá úprava a až poté je možné nákup provést, a to pro linku 201,“ upřesňuje Pavel Gebauer.Přestupný tarif bude možný u všech druhů plateb, kromě platby v hotovosti u řidiče. Co se autobusové dopravy týká, tak ta zůstává beze změn.

Které linky se od 1. března ruší?

202 – posilová linka Globus – Kateřinky

204 – posilová linka linky 201 (bude nahrazena zkrácením intervalu na lince 201)

205 - provozována pouze ve špičku (bude nahrazena zkrácením intervalu na lince 202, tj. někdejší trolejbus 208 a přestupuje se na linku 203)

206 – provozována pouze ve špičku (bude nahrazena zkrácením intervalu na lince 203)

207 – sloužila k nájezdu na linku 205 a 208

209 – bude nahrazena zkrácením intervalu na lince 203 a přestupuje se na trolejbus 201

210 – sloužila k nájezdu na linku 203 a jako posila trasy Kylešovice - Globus