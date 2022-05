Vloni na něm došlo ke dvaceti dopravním nehodám s devíti zraněnými účastníky. „Vysvětlení, proč je tak rizikový, je celkem jednoduché. Dokud nebude dobudován severní obchvat, tak velká část tranzitní dopravy bude jezdit přes město. Tato silnice patří v Opavě mezi nejvytíženější. V druhé polovině příštího roku by měl být obchvat dostavěný a pak by množství tranzitní dopravy v Opavě mělo klesnout. Co se úpravy křižovatky týká, moc jiných možností k ní není,“ vysvětluje situaci vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.