V pondělí 26. října tady začalo Ředitelství silnic a dálnic ČR pokládat nový asfalt, práce jsou rozděleny do tří etap. Týkají se úseku od mostu přes Jaktarku směrem na rondel v Jaktaři a dále až za tamní autosalon Heller v Bruntálské ulici. První díl oprav od 26. do 31. října se týká části od kruháče k mostu. Provoz je jednosměrný ve směru od centra na Bruntál.

Auta přijíždějící do Opavy budou muset jet objížďkou po Palhanecké. Druhá etapa poběží od 2. do 6. a od 9. do 12. listopadu, kdy se práce přesunou na Bruntálskou ulici. I tady bude provoz jednosměrný, konkrétně pro auta směrem do centra města. Odjíždějící z Opavy tudy neprojedou, musí použít objížďku přes Vlaštovičky.

Pro kamiony ale jednosměrné provozy v první a druhé části prací neplatí, ty se musejí místu úplně vyhnout. Třetí etapa pak spočívá v úplné uzavírce kruháče, a sice od pátku 6. listopadu od 19. hodiny do neděle 8. listopadu do 17 hodin.