Řidiči jsou nedostatkové zboží

Na chybějící řidiče upozorňují téměř všechny dopravní firmy v regionu. A to i přesto, že se předhánějí v nabízených benefitech.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Dlouhodobě se s nedostatkem řidičů autobusů i nákladních automobilů potýkají dopravci napříč celou Českou republikou. A opavský okres není v tomto ohledu žádná výjimka.

Potvrzují to například i zaměstnanci firmy, která se zabývá mezinárodní kamionovou dopravou a spedicí, Pavel Kuzník z Hradce nad Moravicí. „Řidičů máme nedostatek. Aktuálně nám jich chybí okolo pěti,“ uvedla zástupkyně firmy s tím, že pro jejich společnost jezdí celkem okolo třiceti řidičů.

Podle již neaktuálního inzerátu ze začátku letošního ledna hledala firma řidiče přinejmenším se základní nebo praktickou školou s finančním ohodnocením v rozmezí pětatřiceti až padesáti tisíc korun.

Řidiči pak chybí také v opavské společnosti TQM holding s. r. o. „V naší společnosti, stejně jako ve všech dopravních společnostech, pociťujeme trvalý nedostatek řidičů nákladních vozidel a autobusů,“ vysvětlil naší redakci ředitel odboru vnitřní správy společnosti Tomáš Roleder.

A vzápětí pokračoval: „Je skutečně těžké přijmout dobré řidiče, neboť oproti situaci před několika desítkami let dnes již neexistuje profesní základna, kterou tvořili držitelé řidičských oprávnění získaných v rámci studia na některých odborných středních školách, v předvojenské přípravě nebo ve Svazarmu.“

Jak zmínil, starší řidiči odcházejí do penze a mladí zájemci o tuto profesi nemají situaci nijak snadnou. V dnešní době navíc podle něj prakticky až na malou výjimku neexistuje studijní obor řidič. „Pokud v rámci některých studijních oborů jejich absolventi získají řidičské oprávnění k řízení nákladních vozidel, a to pouze skupiny C, nestačí to samo o sobě k výkonu povolání řidiče v nákladní dopravě.

V rámci získání potřebné, zákonem požadované kvalifikace je třeba ještě získat řidičská oprávnění pro další skupiny a profesní průkaz,“ uvedl Tomáš Roleder s tím, že toto následné získávání plné kvalifikace je pak ryze na komerční bázi, obnáší mnoho desítek hodin studia a náklady v řádech desetitisíců korun.

„Oproti absolventům v jiných oborech, kteří mohou v rámci státem placeného školství po ukončení školy vykonávat své povolání okamžitě, jsou tedy budoucí zájemci o tuto profesi značně znevýhodněni a státem doslova diskriminováni,“ podotkl Tomáš Roleder.

ŘADA VÝHOD

Na závěr vyjmenoval celou řadu benefitů, kterých mohou využít řidiči v jejich společnosti. „Jízdné u autobusů TQM zdarma, a to také pro rodinné příslušníky, náborový příspěvek až deset tisíc korun pro nové řidiče nákladní dopravy, příspěvek zaměstnavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, týden dovolené navíc, stravné v plné zákonné výši, každoroční valorizace mzdy,“ vyjmenoval ředitel odboru vnitřní správy TQM.

Zmínil také pravidelný výplatní termín s včasným připsáním mzdy na účet zaměstnance, další odborné vzdělávání například možnost rozšíření řidičského oprávnění či jazykové vzdělávání.

„Hradíme cestovní pojištění na pracovní cesty do zahraničí, společnost nabízí také možnost bezhotovostního čerpání pohonných hmot v areálu zaměstnavatele a poskytujeme pracovní volno nad rámec stanovený zákonem,“ uzavřel Tomáš Roleder.

Lepší je situace například ve společnosti Autobusová doprava Josef Martikán, jež sídlí v opavské městské části Komárov. „Nás se to moc nedotýká, protože jsme malá rodinná firma. Největší nápor bývá tradičně v létě, kdy ale disponujeme stabilním okruhem brigádníků. Před sezonou si vždy sedneme a dáme dohromady termíny.

Je ale pravdou, že když jsme uvažovali o rozšiřování firmy a tím i vozového parku, hypoteticky by pro nás určitě mohl být problém dobré řidiče sehnat,“ konstatoval jednatel společnosti Petr Martikán.

NA ŘIDIČE LZE I STUDOVAT

Hledáme řidiče. Značka: Ihned! Tak by mohl znít inzerát, který se v opavské pobočce úřadu práce objevuje nejčastěji. Že je kvalitních řidičů z povolání jako šafránu, o tom svědčí fakt, že toto zaměstnání je ve slezské metropoli jedním z nejžádanějších.

Na nedostatek řidičů reagovala před několika lety třeba krnovská Střední škola automobilní. Potenciálním zájemcům totiž umožnila studium v novém oboru Řidič profesionál. „Jedná se o zkrácené studium, které trvá rok a půl. Přihlásit se do něj mohou ti, kteří již absolvovali středoškolské studium, ukončené ať už výučním listem nebo maturitou. Po studiu získá zájemce výuční list v oboru automechanik a také řidičské oprávnění skupin C, D a E,“ popisovala ředitelka krnovské školy Věra Predikantová.

Zpočátku byl prý zájem uchazečů velký. „Nyní již trochu opadl. Je to způsobeno tím, že v současné době je obecně práce dost, a žáky to tak nenutí si vzdělání doplňovat. Obor však otevíráme každoročně. Zájem ze stran zaměstnavatelů je o řidiče enormní. Jezdí k nám z různých firem a studenty si vyhlížejí.

Když se zavážou, že k nim pak půjdou jako řidiči pracovat, nabízejí jim různá stipendia a podobně,“ doplnila.