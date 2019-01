Vítkov – Trvá to roky. Příběh, o němž jsme psali loni v dubnu, a k němuž se nyní vracíme, abychom museli napsat, že se nezměnilo vůbec nic. Zchátralý a nebezpečný dům na Rybniční ulici ve Vítkově dál ničí zdraví, nervy a peněženku jeho sousedů. Za přihlížení úřadů.

František Hackenberger, bydlící sousedství tohoto rozpadlého a nebezpečného domu na Rybniční ulici ve Vítkově, již řadu let žádá úřady o zásah proti jeho nezodpovědnému majiteli. Okolí baráku se hemží potkany a zdivočelými kočkami přenášejícími infekce. | Foto: DENÍK / Zuzana Urbánková

Na jedné straně pomyslné barikády stojí manželé František a Anna Hackenbergerovi spolu s Petrem Kollerem, na druhé jejich nezodpovědný a nepořádný soused Vasil Baskakov. Právě jemu patří v této ulici zchátralý barák.

Každodenní život s takovým sousedem je malé peklo. „Baskakov vylévá splašky do sklepa, záchod v baráku vůbec nemá, to vše se tlačí k nám. Bojujeme se zápachem, máme vysoké účty za elektřinu, jak pořád čerpáme vodu z našeho sklepa. A úřady? Co pro nás udělaly? Přibyly mi od nich dva papíry. Toť vše,“ stěžuje si hořce František Hackenberger.

To, že úředníci nepomohli, potvrzuje i Petr Koller, který si v sousedství Baskakovy ruiny postavil nový domek. „Víte, co mi tady na městském úřadě opakují? Vydržte, pane Koller, vydržte. Pořád dokola. Jen slibují, ale pomoc žádná. Přitom ten barák je neobyvatelný a životu nebezpečný,“ tvrdí Petr Koller, k jehož domku se tlačí hromada odpadků z Baskakovy zahrady. A mezi nimi potkani, zdivočelé kočky, hejna much přenášející choroby.

Petr Koller má přitom malé děti, které se bojí pustit hrát si ven. Důchodce František Hackenberger ve svém pečlivě udržovaném domku vytahuje z hromádky lejster zatím poslední úřední papír z odboru výstavby MěÚ Vítkov. Je z 28. dubna letošního roku a úřad v něm Baskakovi nařizuje, stručně řečeno, provést na jeho domě nutné zabezpečovací práce.

Jenže ten si z toho zjevně nic nedělá. A co na to úředníci? „Vlastníku stavby bylo nařízeno provedení nutných zabezpečovacích prací ve lhůtě do tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Stanovená lhůta trvá,“ uvedla k případu referentka odboru výstavby a územního plánování Hana Vaculová s tím, že případ řeší jeden rok.

O tom, že úředníci odboru výstavby zákonné lhůty dodržují, je přesvědčen starosta Vítkova Pavel Smolka. A jeho reakce poté, co se byl na místě podívat? „Bydlet bych tam nechtěl,“ uvedl. Nicméně dodal, že město v této chvíli nemá páku, jak Baskakova donutit k činnosti.

„My jako město nyní čekáme, že nesplní zákonné lhůty. Pak bychom to měli dát do pořádku my na vlastní náklady a ty pak z něho vymáhat,“ dodal starosta. Vyjádření Baskakova se zajistit nepodařilo, před rokem však naše dotazy odmítl mávnutím ruky s tím, že nic nikomu říkat nebude.

(Pozn. redakce: Případ a činnost úřadů budeme dále sledovat).