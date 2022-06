Jaká je vaše osobní zkušenost s Michalem Redlem? Pokud jste se někdy osobně viděli, jak na vás působil? Jaká je jeho minulost?

Moje osobní zkušenost je taková, jakou měli všichni policisti, kteří dělali na organizovaném zločinu. Znal jsem jeho jméno a minulost a taky jeho napojení na Krejčíře. Právě proto, že jsem znal kruhy, ve kterých se pohyboval, tak mi bylo jasné, že jeho zbavení svéprávnosti byla čistě účelová věc, aby se vyhnul vězení. Osobně jsem se s ním nikdy nesetkal.

Bývalí elitní detektivové: 20 let říkáme, co je podnikatel ze Zlína Redl zač

Michal Redl měl evidentně kontakty na politiky ve Zlínském kraji i v Praze…

To, že měl Redl napojení na politiky, se všeobecně vědělo a zejména na politiky STANu. Dokonce se to vědělo i oficiálně, protože už jeho otec financoval STAN. Informace a spekulace o tom, že STAN má problém s Redlem, tady existovaly už dlouho, v podstatě od vzniku hnutí a potvrdilo se to už před několika lety, kdy Stanislav Polčák nechal od Redla schvalovat jména lidí za STAN v městských firmách.

Co je pravdy na tom, že politici ve Zlínském kraji se rodině Michala Redla prostě nemohli vyhnout? V kraji se všeobecně ví, že jde o bohatou a mocnou rodinu…

To, že jde o bohatou nebo mocnou rodinu, je úplně jedno. Je to o politicích, kteří se chovali jako bílé koně nastrčené mafiány, aby tahali peníze ze státního rozpočtu.

Mafiánské město Zlín?

Zlín začíná mít přízvisko mafiánské město. Lihová mafie, aféry na krajském policejním ředitelství v posledních patnácti letech, kauza Vrbětice, teď Michal Redl… Je to jen náhoda?

Není, já mám Zlínsko rád, jsou tam super lidi, ale ti politici, kteří odtud vzejdou, jsou prolezlí korupcí. Těch kauz spojených se Zlínskem bylo hodně. Některé z těch posledních jdou ale přímo za STANem. Například, jako když si Stanislav Polčák, rodák ze Zlínska, chtěl vytáhnout osm milionů korun, které měly jít obcím poškozeným kauzou Vrbětice. Nechápu, že ho tam lidi za to nehnali vidlemi.

V jednom rozhovoru jste řekl, že jste vždycky věděl, co je Michal Redl zač. Lze zmínit i jiná jména ze Zlínského kraje v souvislosti s Redlem nebo Krejčířem?

Klasické jméno z podsvětí, které se kromě Redla pojí se Zlínským krajem, je Radek Březina a jeho lihová mafie, což byla kauza, na které jsem pracoval.

Můžeme krást. Hlubučkův gang řídil muž ze Zlína s vazbami na Krejčíře

Jak je možné, že nesvéprávný člověk je takto napojený na politiku?

Redl je typický příklad toho, jak si to někdo „umí zařídit“. Už dávno měl sedět ve vězení za svoje loupení s Krejčířem. Ale nesedí. Protože si to zařídil. Vybavil si „papíry na hlavu“ a díky tomu ho zbavili svéprávnosti. Za malé nepříjemnosti typu, že nemůže sám řídit auto, se vyhnul vězení a mohl vesele krást dál. Ale jasně, učil se od nejlepších. Máme tady Romana Janouška a jeho vážnou nemoc, se kterou lyžoval v Alpách a proháněl se na kole kolem Prahy. Dále Jiřího Syrovátku, kámoše od Františka Mrázka, který měl být taky „smrtelně nemocný“, a proto mu soudce odpustil trest. A pak se „zázračně“ uzdravil. (Jiří Syrovátka byl v kauze Tomáše Pitra odsouzen k pětiletému vězení za daňové delikty, ale pražský městský soud mu odpustil trest – důvodem měla být rakovina, pozn. red.) A nesmíme zapomenout ani na kauzu šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, kterému prezident Zeman udělil milost jako poděkování za to, že nezačal „zpívat“ a neřekl, kde ve skutečnosti končily peníze z jeho zmanipulovaných zakázek. Dokud v Česku konečně nezačne platit skutečná spravedlnost a dokud si ji tihle lidé budou kupovat, do té doby tady budou rozkrádat, co nebude přikované k zemi. Protože vědí, že na konci dne si to stejně všechno vybaví a v base neskončí.

Proč se s takovými lidmi vůbec politici baví? Každý se stýká se svým sponzorem?

Protože musí. Protože jsou jenom prázdná skořápka, kterou si tihle mafiáni vytvořili, aby pak tahali peníze z našich daní.

Na co politici potřebují šifrované telefony?

Skrze ně musí skládat účty „svým“ Redlům a poslušně hlásit, jestli už udělali to, na co si je tam dosadili.

Vyřešil by aktuální kauzu a jimi podobné zákon o lobbingu?

Je to jeden z důležitých zákonů, který prosazujeme už od svého vzniku. Takže by tomu rozhodně pomohl. Kauzu, jako má teď STAN, ale nevyřeší žádný zákon. Vyřeší to pouze rychle a dobře fungující soudy, které budou měřit všem stejně a vyřeší se to tehdy, když si lidi budou volit politiky, kteří to s bojem proti korupci myslí skutečně vážně.