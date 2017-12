Rok 2017 na Opavsku a Hlučínsku (1. část)

Vážení čtenáři, přinášíme vám krátký přehled zajímavých událostí, které se za poslední rok odehrály na Opavsku a Hlučínsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Do našeho přehledu jsme zahrnuli nejčtenější články z našeho webu od ledna do června.

Leden

1. ledna: Silvestr na Opavsku byl klidný

Pouze několik případů, které skončily na chirurgických nebo interních odděleních nemocnic. Takový je výčet událostí z pohledu záchranné zdravotnické služby.

9. ledna: Nebezpečný přejezd se změní na přechod

Přes obávaný železniční přejezd na odbočce Otice-Rybníčky v budoucnu nebudou jezdit auta ani cyklisté.

13. ledna: Je kylešovický splav v nebezpečí?

Zamrzlá hladina na řece Moravici se v minulých dnech nebezpečně blízko přiblížila spodní části mostní konstrukce „Nového splavu" v Kylešovicích.

24. ledna: Zlatý Ámos je Michal Zajíček ze Stěbořic

V ponděli dvě hodiny po poledni byl korunován a získal titul nejoblíbenějšího učitele v kraji v regionálním kole ankety Zlatý Ámos 2017 třicetiletý Michal Zajíček ze Základní školy Stěbořice. Třídní sedmé třídy vyučuje zeměpis, dějepis, informatiku, tělocvik a výchovu k občanství.

27. ledna: Ptačí chřipka zjištěna také na Stříbrném jezeře

Nebezpečný virus, který způsobil úhyn labutí během minulého týdne v Jilešovicích, dorazil do Opavy. Nákaza je hlášena ze Stříbrného Jezera.

Únor

2. února: Jiří Langer si odsedí osmnáct let

Vrchní soud v Olomouci se opět zabýval případem Jiřího Langra, jenž se v dubnu 2015 pokusil jateční pistolí zastřelit svou družku a její tetu. Ženy sice utrpěly různá vážná zranění, ale přežily.

3. února: Opavská opera zažívá další velký úspěch

Operní scéna Slezského divadla má v republice dobrý zvuk. Může se mimo jiné pochlubit i Cenou Thálie 2004 a nominacemi na ni hned v posledních třech sezonách.

8. února: Kamion srazil na přechodu ženu. Ta svým zraněním podlehla

Záchranáři ve středu po deváté hodině ranní museli vyjíždět na Olbrichovu ulici v centru Opavy.

15. února: Otřesný případ týrání v Melči. Pes se na rezavém řetězu mohl sám dekapitovat

Dny možná týdny dělily čtyřletého voříška Mišutku od jisté smrti u jednoho z rodinných domů v Melči. O život ho málem připravila bezohlednost jeho majitelky.

27. února: Hlučínská štěrkovna získá na revitalizaci půl miliardy korun

Jezero by se mělo dočkat úprav nejpozději na jaře příštího roku.

Březen

8. března: Opavský uličník konečně vyrazil do světa

Kniha mapující více než tři sta ulic města byla pokřtěna v Knihovně Petra Bezruče.

13. března: Sportovní královnou Opavska se stala Tereza Brožová

Během sobotního večera ve Slezském divadle proběhlo slavnostní vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Opava za uplynulý rok.

18. března: ON-LINE: Slezské derby

Jedna z největších opavských událostí letošního roku, domácí derby s Baníkem, je tady. Jak to v Opavě před zápasem, během něj a po něm bude vypadat?

21. března: Vražedkyně ze Smíchova putuje do opavské věznice

Svou oběť si vybrala náhodně a ubodala ji nožem, který vzala v obchodě z regálu.

Duben

10. dubna: Kravařím hrozí zavření aquaparku

Pokud by se zastupitelé nedohodli na opravě dětského hřiště, je ve hře podle Aloise Hadamczika zavření aquaparku.

13. dubna: Do babyboxu v opavské nemocnici byl odložen chlapeček

Oficiálně třetím dítětem v opavském babyboxu se stal chlapeček, který ve Slezské nemocnici dostal jméno Alan.

15. dubna: Náměstí v Hlučíně ozdobila obří kraslice. Hned první noc se stala terčem vandalů

Hlučínskému Mírovému náměstí v těchto dnech vévodí obří kraslice. Na výšku má dva metry, široká je 1,6 metru. Na další překvapení v souvislosti s velikonočním vejcem se mohou Hlučíňáci těšit o velikonočním pondělí.

19. dubna: Do kraje se vrátila zima

Předpověď meteorologů se naplnila, do kraje se v noci z úterka na středu vrátila zima.

30. dubna: V Podhradí dokončili rekonstrukci úpravny vody za 130 milionů korun

Největší úpravna pitné vody Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) prošla opravou po téměř šedesáti letech fungování. Samotná rekonstrukce trvala dva roky.

Květen

4. května: Muž nepřežil skok z balkonu

Jako sebevraždu řeší opavští policisté případ, který se ve středu odpoledne stal v jednom z panelových domů v ulici Olomoucké v Opavě. Okolo 13.30 totiž z balkonu pátého či šestého patra vyskočil čtyřiačtyřicetiletý muž.

6. května: BASKETBALOVÉ PLAYOFF: Opava - Nymburk 80:76

O velké překvapení se postarali opavští basketbalisté v sobotním semifinálovém utkání s Nymburkem. Slezané po vynikajícím výkonu největšího favorita soutěže porazili, stalo se tak po více než třináctiletém čekaní. Výborně jim šla střelba, excelentní byli na doskoku.

17. května ON-LINE: Finále MOL Cupu

Opavě se sen o Evropě rozplynul.

29. května: Zdeněk Pospěch: Od dnešního dne začínám normální život

Nedělní duel opavských fotbalistů s olomouckou Sigmou byl hlavně o Zdeňku Pospěchovi. Osmatřicetiletá legenda odehrála svůj poslední zápas kariéry. Byla to rozlučka se vším všudy. Domácí kapitán přivedl tým na hřiště v doprovodu své dcery Nely.

Červen

5. června: Kino Mír se po letech dočká rekonstrukce

Její realizace by mohla začít již v příštím roce. Předběžný rozpočet na opravu se pohybuje mezi 15 až 20 miliony korun. Městská rada schválila zhotovení projektové dokumentace na celkovou revitalizaci tohoto objektu.

7. června: Školní statek by měl projít rozsáhlou modernizací

Rozdělena má být na čtyři části. Už jsou hotovy projektové dokumentace i vyřízena stavební povolení. Nyní se řeší zdroj financování, jde o investici v řádech desítek až stovek milionů korun.

14. června: Vesnicí roku v kraji se staly Větřkovice

Letošního třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku se účastnilo 213 obcí z celého Česka. V tuto chvíli v soutěži pokračuje za každý kraj vždy jen jedna, a to ta vítězná. Reprezentovat Moravskoslezský kraj a zároveň bojovat o titul Vesnice roku 2017 budou Větřkovice.

24. června: Lidé se dočkají nového spoje do Prahy

Do hlavního města bude od prosince jezdit další přímý spoj. Vlaky budou cestující do Prahy dopravovat i o víkendu.

25. června: Vítejte na shromaždišti prázdných výloh

Když budete procházet Olomouckou ulicí v Opavě, uvidíte spoustu prázdných výloh. Proč odsud v posledních letech mizí jedna prodejna za druhou? Vyrazili jsme na místo a ptali jsme se těch nejpovolanějších, samotných prodejců.

27. června: Manévry poblíž centra. Pyrotechnici likvidovali leteckou pumu

V úterý ráno bylo v Komenského ulici poblíž opavského centra velmi rušno. Při rekonstrukci Müllerova domu byl totiž okolo půl osmé nalezen předmět připomínající nevybuchlou munici.

