Uvnitř se nachází nová expozice s názvem Muzeum myšlení, kterou vytvořila výtvarnice a pravnučka zakladatele psychoanalýzy Jane McAdam Freud. Návštěvníci si na místě mohou prohlédnout několik originálních uměleckých instalací a přemýšlet o jejich skrytém významu.

Desítky lidí se v pátek 10. září odpoledne sešly na slavnostní vernisáží před Rodným domem Sigmunda Freuda v Příboře. Na programu byl krátký koncert žesťového kvintetu All Brass Band, úvodní slovo příborského starosty Jana Malíka, slavnostní přestřižení pásky a prohlídka nové vnitřní expozice s názvem Muzeum myšlení.

Sigmund Freud se narodil roku 1856 v Příboře, ale většinu svého života strávil ve Vídni. Byl uznávaným lékařem a psychologem. Proslavil se zejména jako zakladatel psychoanalýzy, což je psychoterapeutická metoda zabývající se lidským nevědomím. Při své práci využíval hypnózu a princip volných asociací. Mezi jeho nejznámější díla patří Studie o hysterii, Výklad snů nebo Psychopatologie všedního života. Konec života strávil v Londýně, kde roku 1939 zemřel.

Expozici osobně představila také její autorka a výtvarnice Jane McAdam Freud, která je pravnučkou Sigmunda Freuda. „Tato výstava byla mým snem. Budu ráda, když si ji prohlédnete a přečtete si velmi krátké texty, na kterých jsem se snažila zjednodušeně vystihnout základní myšlenky Freudových teorií,“ řekla v angličtině.

Nová výstava je podobně jako Freudova psychoanalýza založena na principu volných asociací. Návštěvníci mohou procházet jednotlivými pokoji, prohlížet si vystavené umělecké instalace a vymýšlet vlastní interpretace jejich skrytého významu. „Současnou expozicí nabývá Rodný dům Sigmunda Freuda dalšího kulturního statusu. Vedle muzea a památníku se stává také výtvarnou galerií a labyrintem Freudových psychoanalytických teorií,“ řekl Malík.

Jane McAdam Freud je britská konceptuální sochařka, která se vyjadřuje zejména prostřednictvím instalací a digitálních médií. Její díla jsou zastoupena například v Londýně, New Yorku nebo Berlíně.

Do Příbora poprvé přijela v roce 2006 při příležitosti 150. výročí narození jejího pradědečka.

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře mohou zájemci navštívit každý den kromě pondělí. Od dubna do září bývá otevřen mezi 9. a 17. hodinou, od října do března pak pouze do 16 hodin. Základní vstupné vyjde na 40 korun, snížené na 20 a vstupné pro děti na 15.