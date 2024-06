Malá jaktařská pošta zajišťovala místním lidem posílání i doručování dopisů, balíků nebo listovních zásilek, ale též peněžní služby i dobíjení kreditu mobilů. Obyvatelé této městské části si dlouho odmítali připustit, že její dveře už zůstanou navždy zavřené. Na svou poštu byli zvyklí přicházet v určených hodinách, vyřídit si své záležitosti a v klidu si s poštovní úřednicí popovídat. To je však dnes už minulostí.

„Trvalo dost dlouho, než jsme si na to zvykli. Nepracujeme v Opavě a jezdit trolejbusem na opavskou poštu do Bredy přece jen chce čas. Navíc nás tam pokaždé čekávalo hodně lidí a stávalo se, že jsme při čekání na doporučený dopis strávili na poště i půl hodiny. Teď jsme si všechno kolem pošty už zorganizovali tak, aby to časově vycházelo, ale zrušení té naší pošty nám pořád vadí,“ připouští Jana Volná, která pobočku užívala.

Nelehký osud však čekal i na původní hlavní poštu na Masarykově třídě, kterou Česká pošta vlastnila. Po přechodu do OC Breda&Weinstein se rozměrnou budovu marně snažila prodat poprvé v roce 2015 a nepodařilo se jí to pak ani během dalších let.

Naděje na lepší osud svitla opuštěnému objektu teprve v závěru loňského roku, kdy ho za 26 milionů korun koupil opavský podnikatel Miroslav Glos. „Vedl mne k tomu jak obchodní záměr, tak i snaha o záchranu této staré budovy a též o její další uplatnění,“ říká podnikatel s bohatou zkušeností z podobných akcí, zaměřených na zdravotnictví.

Ve stejném duchu bude pokračovat i osud bývalé hlavní pošty, která bude mít po rekonstrukci v suterénu rentgen, magnetickou rezonanci a laboratoře, přízemí obsadí lékárna, ordinace, optika a kavárna a prvním až třetím patře vznikne domov pro seniory.