Spánek ve stanu v přírodě se může pro někoho jevit jako romantická záležitost. Někteří se rozhodnou strávit takto noc mimo kemp nebo jiné k tomu vyhrazené místo. Mohou to ve městě učinit bez obav, aniž by je ráno probudili třeba strážníci? Stručně řečeno – ano i ne, záleží na okolnostech.

Podle českých zákonů lidé mohou v přírodě volně přespat, je však rozdíl mezi nocováním a tábořením. Prvním termínem se rozumí strávit noc na jednom místě, většinou pod širákem, a další den pokračovat dál, aniž by v dané lokalitě zůstal o přítomnosti člověka jakýkoli jiný důkaz než ulehlá tráva. Za to táboření, čili stanování, už má dlouhodobější charakter a hlavně se může odehrávat jen tam, kde je to povoleno.

Toto pravidlo například aktuálně nerespektují rekreanti u Těrlické přehrady na Karvinsku, ačkoli v obci platí už několik let vyhláška, která táboření mimo vyznačená místa zakazuje. Lidé tady po sobě nechávají odpadky, nepořádek a další „dárečky“, přitom jim tímto porušováním hrozí tučná pokuta.

Naši redakci proto zajímalo, jak je to s přespáním, konkrétně tím jednorázovým, na některých místech v okrese. Například v minulém týdnu bylo u Vojenského splavu v Opavě k vidění hned několik stanů. Mohou si tedy občané či turisté postavit na jednu noc plátěné obydlí třeba u Stříbrného jezera nebo v Městských sadech?

„V Opavě lze, stejně jako jinde mimo chráněná území, přenocovat v přírodě vlastně kdekoli,“ říká Roman Konečný z tiskového oddělení magistrátu a zároveň upozorňuje na již zmíněný rozdíl mezi nocováním a tábořením.

Pod širákem tedy dle libosti. A jak je to se stanem? Neporuším pravidla, když si jej na jednu noc postavím u sádráku, nebudu rozdělávat oheň a ráno si po sobě pečlivě uklidím?

„Pokud to není soukromý pozemek, problém by být neměl,“ dodává. Nutno však podotknout, že postavením stanu či jiného pevného přístřešku se už člověk dostává na hranici toho, jedná-li se o nocování nebo ne.

V Hlučíně potřebujete povolení úřadu

Možnost stanování v Hlučíně upravuje vyhláška.

„Podle ní je možné stanovat na veřejné zeleni v zástavbě s výjimkou parků, a to v červenci a srpnu. Ale pouze na základě souhlasu, který bude udělen orgánem města Hlučína, konkrétně odborem životního prostředí a komunálních služeb. Žádosti o souhlas se stanováním jsou v posledních letech podávány pouze výjimečně,“ konstatuje mluvčí města Kristina Neničková.

Pokud se tedy někdo zabydlí ve stanu třeba u štěrkovny mimo kemp a nemá potřebné „lejstro“, může skončit v přestupkovém řízení.