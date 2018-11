Rotaviry útočí. Návštěvy na geriatrii jsou stále zakázány

Na začátku tohoto týdne byly z důvodů rotavirové infekce do odvolání zakázány návštěvy na Geriatricko-doléčovacím oddělení (GDO) ve Slezské nemocnici. Někteří by ale zákaz rozšířili. Je k tomu důvod?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Jen pár hodin poté, co Opavský a hlučínský deník na svém facebookovém profilu informoval o zákazu návštěv na GDO, ozvala se nám čtenářka, která zhruba před čtrnácti dny byla s dcerou hospitalizována na dětském oddělení.

Dítě trpělo zánětem močových cest a ve Slezské nemocnici pobylo asi čtyři dny. Když se vrátilo domů, objevily se u něj průjmy a zvracení. Proto ještě ten den muselo zpět do nemocnice. Matka v e-mailu, který zaslala naší redakci, tvrdila, že dceři byly potvrzeny rotaviry, jimiž se podle ní měla nakazit právě v opavském nemocničním zařízení, a chtěla upozornit na to, aby hlavně rodiče vozili své děti do jiných nemocnic a nikoliv do té opavské.

Zda jsou takové výzvy na místě, jsme zjišťovali ve Slezské nemocnici. Uchylovat se k podobným krokům ovšem není třeba, jelikož šlo nejspíš o náhodu.

V tomto období jsou totiž rotaviry podobně jako v jiných letech na vzestupu a chytit je lze kdekoliv, nejen v nemocnici. „K dnešnímu dni evidujeme přítomnost rotavirové infekce pouze na Geriatricko-doléčovacím oddělení (GDO) Slezské nemocnice v Opavě, kde byly z preventivních důvodů zakázány návštěvy, a také máme několik pacientů na infekčním oddělení bez vztahu k mini-epidemii na GDO,“ uvedl včera tiskový mluvčí opavské nemocnice Jiří Krušina.

Primář zdejšího infekčního oddělení a uznávaný odborník v oboru Petr Kümpel upozornil na to, že toto onemocnění lze chytit i ze vzduchu.

„Lidé, kteří mají průjem, by se měli vyhýbat kontaktu s širším okolím, neboť kromě typického fekálně-orálního přenosu má určitý význam přenos původce i vzdušnou cestou. K rozvoji infekce na rozdíl od jiných infekčních nemocí stačí několik virových částic a onemocnění je proto vysoce nakažlivé,“ komentoval Petr Kümpel a vzápětí ještě vysvětlil, jak by si nemocní lidé měli počínat v případě, že jejich tělo schvátí rotaviry.

„Nemocní by neměli chodit do práce, školy, zájmových útvarů, měli by zrušit plánovaná (odkladná) vyšetření ve zdravotnických zařízeních a zejména by neměli chodit za pacienty na návštěvy. Onemocnění častěji postihuje děti do 5 let a starší jedince. Rotavirovou infekci dokáže porazit imunitní systém člověka během několika dní, antibiotika zde nejsou účinná. Důležité je u nemocného předejít odvodnění (dehydrataci) a správně volené tekutiny jsou nejdůležitějším prvkem léčby jak za hospitalizace, tak v domácím prostředí,“ doplnil Petr Kümpel.