Bělá - První zmínka o usedlosti na místě Rothschildova dvora sahá až do 12. století, kdy se v našich zemích začala formovat drobná a střední šlechta.

Dvůr nabízí návštěvníkům idylu venkova. | Foto: Archiv obce Bělá

Obec původně patřila zemanskému rodu Bělských z Bělé a ti nad ní nechali postavit dvůr. V zápisu do Zemských desek krnovských stojí, že Jaroslav z Bělé prodal v roce 1426 vesnici s nemovitostmi synům Ješkovi a Janovi. Dalším významným majitelem byl rod Hennů z Hennebergu, který dvůr rozšířil a zvelebil. Příchod rodu židovských bankéřů Rothschildů do Bělé v polovině 19. století znamenal pro obec přínosnou etapu a dvůr přišel potřebou o charakter občasného sídla. Potřeba majitele vybudovat průmyslovým podnikům určité zemědělské zázemí vyústila do jeho přestavby na zemědělskou usedlost a dvůr se změnil na velkostatek.