/FOTOGALERIE/ Spolek Za Opavu každoročně v rámci architektonické soutěže uděluje Cenu J. M Olbricha. Jedno letošní ocenění putuje také do Stěbořic. Tamní rozhledna Šibenice se totiž může pyšnit čestným uznáním komise Ceny J. M. Olbricha.

Rozhledna Šibenice u Stěbořic získala čestné uznání komise Ceny J. M. Olbricha. | Foto: Se souhlasem facebookové stránky Rozhledna Šibenice

Ocenění převzal do svých rukou starosta Stěbořic Roman Falhar. „Byl jsem překvapen už ze samotné nominace. Olbrichovu cenu znám a vím, že se na Opavsku uděluje. Od nominace jsem nic velkého nečekal, rozhledna už byla navržena v různých cenách a anketách a úspěch byl proměnlivý. Takže když jsem byl pozván na slavnostní předávání na Horní náměstí, velice mě to potěšilo. Je vidět, že pan architekt Moučka měl geniální nápad, kterým přesně vystihl genius loci lokality, kde rozhledna stojí. Postavit ji o pár kilometrů dál, už by to nefungovalo,“ říká Roman Falhar.