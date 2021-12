Rostoucí ceny energií, pohonných hmot, ale podle primátora Tomáše Navrátila i dorovnávání platů řidičů, kteří kvůli nízkým mzdám odchází ke konkurenci nebo raději úplně mění obor. To jsou hlavní důvody, které vedly MDPO k nepopulárnímu kroku, a to ke zdražení jízdného. V minulosti poplatky za cestování městskou hromadnou dopravou ve městě stagnovaly.

Dle ředitele MDPO Pavla Gebauera byl naposledy ceník výrazněji upraven k 1. lednu 2014. „Poté už se měnily jen možnosti, jak platit. Vedle platby v hotovosti to byly ODISky, platební karty, přibylo přestupní jízdné a podobně,“ sdělil Pavel Gebauer.

Po osmi letech se teď Opavané i návštěvníci města musejí připravit na razantní změnu. Zvedají se tarify jak jednotlivého, tak i dlouhodobého časového jízdného.

Asi nejmenší zásah pocítí ti, kteří platí bankovní kartou, prostřednictvím ODISapky nebo elektronické peněženky. Jedna jízda bude nově stát 15 korun namísto původních 13.

Nezlevněný „měsíčník“ na třicet dní zdraží z 398 korun na 458 korun. Důchodci si „měsíčník“ koupí za 343 korun, nyní platí 298.

Studenti od 15 do 26 let nově zaplatí 229 namísto 199 korun, děti od 6 do 15 let 171 namísto původních 149 korun. Senioři nad 70 let jezdí po Opavě zdarma, toto zůstává.

Kdo si kupuje jízdenku za hotové přímo u řidiče, bude muset místo nynějších 20 korun vytáhnout z peněženky za jednu cestu rovnou třicítku.

Cestující: radši pěšky nebo taxíkem!

Většina lidí se zdražováním nesouhlasí, soudě nejen dle reakcí na sociálních sítích. Mnozí se shodli na tom, že bude lepší se dopravovat „po svých“ nebo si zavolat taxi. „Opava není tak velké město, pohodlně se dá projít z jednoho konce na druhý. A takové ceny mi přijdou jako úlet. To budu opravdu radši chodit pěšky nebo jezdit taxíkem. Místo aby město podporovalo životní prostředí, opět vyžene lidi do aut, kterých jsou cesty už tak plné,“ řekla nám například Opavanka Lenka Sokolová. Další pak míní, že za chvíli bude stát jízdné v Opavě jako metro v Praze. „Cena jízdného by mohla být i podle času nebo podle počtu zastávek,“ uvažoval také Michal Stříbný.

Ještě dodejme, že platy opavských řidičů mají příští rok vzrůst o sedm procent, přičemž zdražení jízdného přinese podle předpokladu do rozpočtu dopravního podniku tři až čtyři miliony navíc.

Kolik bude stát jízdné od března 2022? (pozn. red. některé vybrané tarify)



Hotovost - 30 korun, zlevněné 15 korun

Bankovní karta, elektronická peněženka ODISka – 15 korun, zlevněné 9 korun

ODISapka – jízda do 20 minut 15 korun, do 45 minut 21 korun; zlevněné do 20 minut 9 korun, do 45 minut 14 korun

Zavazadlo, pes – 15 korun hotovost, 9 korun bankovní karta, ODISka, ODISapka



Nepřenosná jízdenka – osobní ODISka:

Měsíčník na 30 dní nezlevněný Opava + městské části – 458 korun

Měsíčník na 90 dní nezlevněný Opava + městské části – 1233 korun

Měsíčník na 30 dní děti 6 – 15 let Opava + městské části – 171 korun

Měsíčník na 90 dní děti 6 – 15 let Opava + městské části – 460 korun

Měsíčník na 30 dní student 15 – 26 let Opava + městské části – 229 korun

Měsíčník na 90 dní student 15 – 26 let Opava + městské části – 614 korun

Měsíčník na 30 dní důchodce Opava + městské části – 343 korun

Měsíčník na 90 dní důchodce Opava + městské části – 923 korun



Přenosná jízdenka – anonymní ODISka:

Měsíčník na 30 dní nezlevněný Opava + městské části – 576 korun