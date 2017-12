Denis Neminář: Zabijačka musí být také show

/ROZHOVOR/ Když se před nedávnem na stadionu Slezského FC uskutečnila zabijačka v rámci ukončené podzimní části druholigové sezony, řezník Denis Neminář se na ní stal hlavní postavou.

Denis NeminářFoto: DENÍK / František Géla

Týmu svých pomocníků rozdělil úkoly a do bourání prasete zapojil také samotné fotbalisty. Pracoval rychle, práce mu šla od ruky, a navíc se při tom všichni zúčastnění nesmírně bavili. Měli to totiž i s výkladem.

„Zabijačka není jenom o zpracování masa, ale odpradávna jde také o společenskou událost, na které má být legrace,“ popisoval „masař“ z Malých Hoštic, s nímž jsme si povídali, jak je to teď v Česku s řeznickým oborem a o spoustě dalších věcí.

Zkuste čtenáře seznámit s tím, jak se k uspořádání zabijačky na opavském fotbalovém stadionu vlastně dospělo?

Celá akce se upekla tak, že jsme s Jardou Rovňanem (technickým ředitelem a vedoucím áčka SFC – pozn. red.) seděli v Malých Hošticích na narozeninách a čistě náhodou se mě zeptal, co by měl pro mužstvo vytvořit na závěrečnou.

Jenom z legrace jsem nadhodil, ať udělá zabijačku. Jarda se toho chytil a v mé režii jsme se do toho pustili. Tým se sešel a myslím, že to nemělo chybu.

Už jste někdy dělal zabijačku pro takové osobnosti?

Pro tak významné osobnosti asi ne, ale například pro obec jich už bylo hodně.

Kudy vlastně vedla vaše cesta k oboru řezník?

Řezníkem jsem se stal tak, že mi máma doma řekla, abych se neučil elektrikářem jako táta. Proto jsem šel na „masaře“.

Práce mě ale baví, zvlášť takové akce, jakými jsou zabijačky. Kdo mě zná, ví, že rád mluvím. Mám rád srandu a není to otázka peněz, dělám to, protože mě to prostě a jednoduše baví. Když ukážu, co umím, a mám kolem sebe kamarády, jsem nejšťastnější.

Účastníky zabijačky na stadionu jste skvěle pobavil, navíc to bylo i s odborným výkladem, takže se člověk dozvěděl spoustu zajímavých informací, jak se říká, přímo od fochu. Jsou tyto akce podle vás i o určité formě showmanství?

V práci mi třeba všichni říkají, že se rád předvádím. Zabíjaček mám za sebou opravdu hodně, na nich jsem zkrátka ve svém živlu. Zabijačka je i o tom, že si člověk popije, popovídá si a pobaví se.

Kdybych měl jenom přijít, udělat tlačenky, jitrničky a jít domů, nebylo by to pro mě ono. Mám kolem sebe partu kamarádů a pomocníky, s nimiž si rozdělíme úkoly a pustíme se do práce.

Myslíte si, že obor řezník má u nás budoucnost?

Lidí, kteří se učí řezníkem, je opravdu velmi málo. Do budoucna mám o tento obor strach. Nikdo to nechce dělat. V práci jsme měli tři učně, ale nevěděli, o čem to je. Já jsem ještě z té generace, které „masaři“ předali své zkušenosti a naučili mě, jak se zabijačka dělá.

Nechci se chlubit, ale myslím si, že ji umíme udělat ve velkém stylu, a hlavně udělat z nich pro lidi show.

Co říkáte na různá byrokratická omezení zabijaček, která v posledních letech rozpoutala vášnivé diskuze? Zakázány měly být například zabijačky na veřejných prostranstvích.

Podle mého je to zabíjení tradice. Zabíjačky u nás probíhaly odjakživa, a pak někdo vymyslel takovou změnu. Snad dva roky zpátky se nemohlo vůbec zabíjet, letos se to trochu uvolnilo. Někdo, kdo tomu absolutně nerozumí, dostal papír a vymyslel takový nesmysl. Vůbec toho nejsem zastánce.

Zabijačky v Česku prostě byly, jsou a budou. Na těchto akcích nejde jenom o zpracování prasete jako takové, jedná se také o společenskou událost.

Máte v rodině jako řezník na koho navazovat?

Nemám, i když pra- pra- prapředci řezníky byli, později jsem s tím začal až já. Musím však říct, že jsem v tom odmala žil. Když se u babičky zabíjelo prase, pomáhal jsem, protože mě to bavilo.

A k fotbalu máte rovněž kladný vztah?

Sice na to nevypadám, ale vztah k fotbalu mám velký. Zajímám se o fotbal a hokej, to jsou mé milované sporty. Opavský fotbal mám moc rád a doufám, že Slezský FC postoupí do ligy. Na zápasy chodím a sám ho také hraju, i když na amatérské úrovni. Jsem spíš takový „kopálista“.

Oproti tomu hokej mi jde určitě lépe, ten umím hrát.

Denis Neminář pochází z Malých Hoštic a v lednu oslaví své jednatřicáté narozeniny. Řezníkem se vyučil před čtrnácti lety. V současnosti má za sebou nespočet zabíjaček, přičemž jednu z těch posledních s kolegy uspořádal na fotbalovém stadionu v Městských sadech.



Momentálně pracuje v řeznictví v Globusu. Jeho šéfem je Karel Gulda, který ve svém oboru platí za uznávanou veličinu. „Když nemá své dny, je to opravdu suprový šéf,“ dodává s úsměvem Denis Neminář.