Jan Dlugoš: Vzpomíná se na starou Korunu a Orient

/ROZHOVOR/ Řadíte se k milovníkům dobových fotografií města Opavy? Odpovíte-li si na otázku kladně, pak by v příštích dnech vaše kroky rozhodně měly směřovat do ulice Nákladní, kde probíhá výstava s názvem Proměny Opavy. Jejím autorem je Jan Dlugoš, velký sběratel historických snímků, které se v rámci své expozice pokouší srovnávat v čase.

Pro Jana Dlugoše je sbírání historických fotografií velkou vášní.Foto: archiv Jana Dlugoše

Jak vlastně vznikl nápad uspořádat takovou výstavu?

Minulý rok jsem získal možnost využít prostor na Nákladní ulici k uspořádání první výstavy, tak jsem to zkusil. Setkala se s úspěchem, takže jsem se letos rozhodl pro její pokračování.

Dokdy se zájemci mohou přijít podívat a co všechno je k vidění?

Potrvá ještě celý tento týden, vždy od 14 do 18 hodin, a pak bude pokračovat ještě po Novém roce. Jak název napovídá, jedná se hlavně o srovnávací záběry několika ulic a míst ve městě, jak se změnily za posledních více než 100 let do současné podoby.

Kromě zvětšených reprodukcí jsou k vidění také originální staré fotografie a pohlednice. Celkem téměř 200 fotografií.

Fotky Opavy jsou pro vás velkou vášní. Kudy vedla cesta k tomuto koníčku?

První pohlednice jsem si koupil již na konci devadesátých let jen tak, protože se mi líbily. Skutečně sbírat jsem začal až někdy v roce 2003, a to nálezem většího množství starých fotek Opavy na jedné z opavských půd.

Krom starých fotek také hodně fotím a dokumentuju, jak se město mění v současnosti. Jednou budou i z těchto snímků fotografie staré Opavy.

Kolik v současnosti máte ve svém albu fotografií a kterých si ceníte nejvíce?

Aktuálně mám zhruba 2 000 fotek a pohlednic do roku 1945. Sbírám ale vše do roku 1990 a těch poválečných mám několikanásobně víc. Cením si hlavně těch nejstarších, ale také každého nového přírůstku.

Dle dobových snímků místa v Opavě srovnáváte v čase. Která změna vám osobně přijde nejzajímavější?

Pro mě jsou nejzajímavější Kateřinky, protože z nich pocházím, a změny, které se kvůli výstavbě sídliště udály, jsou obrovské a nevratné.

Orientují se Opavané dobře ve svém městě? Mám tím na mysli, jestli se na výstavě ptají, kde byla pořízena ta a ta fotografie…

Většina lidí pozná, které místo na fotografii je. Občas se samozřejmě někdo zeptá. Víc mi lidé k fotografiím vykládají své vzpomínky. Aktuálně nejvíc na této výstavě vzpomínají u fotek starého hotelu Koruna a Orientu.

Historické fotografie sháníte od různých lidí. Hlásí se vám? Je problém získat různé historické snímky?

Občas se mi někdo ozve a pohlednice nebo fotografie mi dá nebo prodá. Těch opravdu starých je mezi lidmi už velmi málo, ale ty poválečné ještě lidi mají. Dají se také sehnat na burzách a aukcích.

Pokud se nepletu, provozujete i známý web Stará Opava. Jaká je jeho sledovanost? Mají Opavané o historické snímky svého města zájem?

Návštěvnost webu je hodně kolísavá, pohybuje se mezi 40 a 200 návštěvníků za den. Nejvíc záleží na tom, jak často přidávám fotky. Čím častěji, tak tím je návštěvnost vyšší. V posledním roce jsem na web neměl moc času, ale do budoucna ho chci zmodernizovat a rozšířit.

Máte v budoucnosti v plánu na výstavu nějak navázat?

Chtěl bych dělat každý rok jednu výstavu, témata ale budou jiná než jen proměny. Na příští rok bych chtěl udělat výstavu k srpnu 1968, protože to bude 50 let od okupace, a životu v Opavě v dobách normalizace.