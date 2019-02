/ROZHOVOR/ Czech club Birmingham CIC je spolek založený v září 2013 pro nemalou komunitu Čechů žijících v Birminghamu a jeho okolí. Jedním z jejich hlavních cílů je udržovat české zvyky a tradice v Anglii a také učit děti a dospělé česky.

Zleva Dagmara Smalley a Dana Bowcott za Slovak Club Birmingham, uprostřed Elly Tobin ředitelka Joseph Chamberlain Sixth Form College. Dále Marta Filipová a Jana Hermsen za Czech Club Birmingham. | Foto: archiv Jany Hermsen

„Některé děti, které se v Anglii už narodily a mají tady kamarády, zvládají češtinu jen s anglickým přízvukem, nebo tak nechtějí mluvit vůbec," vysvětluje Jana Hermsen, která má sama dvě děti a její manžel pochází z Kanady.

Z jakého důvodu vlastně vznikl spolek, kterého jste členkou?

Důvod byl celkem jasný, jako rodiče jsme si přáli, aby naše děti znaly české zvyky a tradice, a ruku v ruce s tím jde také český jazyk. Dětem se pochopitelně čeština pomalu z hlavy vytrácí a získávají přízvuk, což někdy nenesou rodiny úplně dobře, především tedy prarodiče. (smích)

Vy osobně s tím máte zkušenost?

Ano, mám dvě děti a každé se vlastně narodilo v jiné zemi. I když já doma na děti mluvím česky, tak to pochopitelně nevyváží to, že kamarádi ve školce a všichni v okolo mluví anglicky.

Ve vašem klubu neučíte jen děti předškolního věku.

Přesně tak, máme tři třídy pro školní děti a dále učíme děti ve školce ve věku od dvou do pěti let a máme taky kurzy češtiny pro cizince, o které je poměrně velký zájem, ale ne každý vydrží až do konce. Pro cizince to zkrátka není úplně jednoduchý jazyk, což mohu potvrdit také o mém manželovi, který se opakovaně pokoušel češtinu naučit.

Je těžké sehnat v Anglii kvalifikované učitele češtiny?

Je jich málo, ale naštěstí se nějací najdou. My máme jednu hlavní učitelku, která vede výuku a má k sobě několik asistentek. Teď nově budeme mít logopedku z Ostravy, která pomůže dětem se správnou výslovností například tradičně komplikovaného písmenka ř.

Nepořádáte pouze akce pro děti, ale například také plesy. Chtějí se Češi v Anglii sdružovat?

Mladí lidé tuhle potřebu nemají vždycky, ale jakmile má někdo rodinu, tak je rád, když si může české tradice připomenout. Ještě důležitější je to pro rodiny s dětmi, které chtějí svým potomkům dopřát Mikuláše nebo Velikonoce tak, jak je znají z Česka.

Vymýšlet kulturní program nás velmi baví, ale pochopitelně jsme limitováni financemi a jsme z velké části odkázáni na granty a různé sponzory.

Postrádáte kromě zvyků a tradic v Birminghamu ještě něco z České republiky?

Už tady máme české obchody i pekárny, takže například české pečivo už si tady můžeme konečně koupit. Pochopitelně se nám taky stýská po české kultuře, ale to je součást toho, co děláme, že oslovujeme zpěváky nebo divadla – naposledy pražský soubor Viola.

Jak na tohle všechno vlastně reagují Angličané?

Připadá jim to zajímavé, některé to osloví natolik, že se z vlastní iniciativy začnou ve volném čase učit česky, protože je to zaujme. Ale obecně povědomí o České republice není tak velké. Většina lidí nás stále vnímá jako Čechoslováky, což se jim snažíme vysvětlit, že už neplatí.

Tradičně ale znají Prahu, kterou všichni velmi vychvalují. Často nás ale někteří dávají do stejného pomyslného pytle s Poláky a dalšími okolními státy.

Líbí se vám něco na anglické mentalitě?

Příjemná je jejich bezstarostnost. Na všechno mají čas, jsou přívětiví a rozhodně usměvavější než lidé v České republice. Ať už se jedná o prodavačky v obchodech nebo třeba o řidiče autobusů, kteří na dobíhající lidi čekají a ještě se jim omlouvají, že si jich všimli na poslední chvíli.

Zajímavé je také vystupování ze zmíněného autobusu, protože každý se ze svého místa zvedne až ve chvíli, kdy řidič zastaví a otevře dveře – navíc mu cestující poděkují, že je dovezl na místo.

Je život v Anglii pro rodinu s dětmi drahý?

To rozhodně ano. Jen školka je velmi drahá a většinou to funguje tak, že matka chodí do práce hlavně proto, aby vydělala na školku pro dítě. Zdálo by se tedy, že by pro ni bylo lepší zůstat s ním doma, ale to by zase nezískala potřebnou praxi, kterou potřebuje v zaměstnání.

Stát v Anglii funguje jinak než u nás doma, což je znát například také na zdravotnictví.

V Birminghamu hraje také opavský rodák a odchovanec SFC Opava Libor Kozák. Jste s ním v kontaktu?

Několikrát jsme ho oslovili, zda by nám například nezahájil slavnostně nový školní rok, ale bohužel to časově příliš nevychází, takže zatím čekáme. Snažíme se oslovovat všechny Čechy, kteří v Anglii žijí.

Petr Večeřa