Zdeněk Lukeš: Opava má nejkrásnější koupaliště jaké znám

/ROZHOVOR/ Do Opavy jezdíval jako dítě. Jeho rodiče-sochaři Jaroslava Lukešová a Vladimír Kýn tu měli v podkroví domu na nároží Tyršovy a Rooseveltovy ulice ateliér. Nyní se sem dostane jednou za několik let.

Zdeněk LukešFoto: DENÍK / Milan Freiberg

V letošním roce působil v komisi Ceny Josepha Marii Olbricha, kterou uděluje za rekonstrukce i novostavby spolek Za Opavu. Začátkem listopadu přijal pozvání na talk show Jiřího Siostrzonka Na vodárně s… a besedoval o svých oblíbených stavbách v Matičním domě.

V Opavě bude také odhalovat 25. listopadu pamětní desku věnovanou svému dědečkovi.

Jedním z vašich pojítek s Opavou je právě dědeček Josef Lukeš…

Dědeček se narodil sice na Hané, ale v Opavě působil dlouhá léta. Byl nejdříve poslancem Zemského sněmu za Rakouska-Uherska a později po roce 1918 byl senátorem tuším až do roku 1929, kdy odešel do důchodu.

Jinak profesí byl soudce a byl velmi oblíbený. Například bezplatně radil těm, kteří se dostali do potíží. Na senátora byl navrhován zástupci všech demokratických stran. Pro Opavu udělal skutečně hodně.

V roce 1924 přijal v Opavě prezidenta Masaryka, se kterým se dobře znal. Spolupodílel se také na založení zemědělské průmyslové školy v Opavě. Také se podílel na družstevní výstavbě na Kylešovském kopci, na založení sokolského stadionu a podobně.

V roce 1939 ho Němci odsoudili k trestu smrti a pak mu trest změnili na doživotní vyhnanství a musel z Opavy odejít a do konce války se ukrýval. Po válce se sem vrátil, ale zjistil, že jeho dům vyhořel, a musel ho na stará kolena znovu vybudovat.

Kvůli jeho spojení s Masarykem mu také komunisté vzali důchod.

V roce 1997 mu prezident Havel udělil in memoriam Medaili Za zásluhy. Jsem rád, že se podařilo připomenout ho, neboť na bývalém Zemském domě, nyní Zemském archivu v Opavě, bude mít pamětní desku. Já osobně na něj bohužel vzpomínky nemám, když zemřel, byly mi dva roky.

Jako školák jste jezdíval pravidelně do Opavy?

Jezdívali jsme sem od mých šesti do čtrnácti let. Většinou jsme přijížděli v dubnu. Chodil jsem do školy na devítiletku v ulici Boženy Němcové. Rodiče přijížděli vetšinou v květnu nebo červnu a pracovali v ateliéru v domě v Tyršově ulici 31, kde byla i velikánská zahrada. Do Prahy jsme se většinou vraceli v listopadu.

Máma s tátou například vytvořili památník Petra Bezruče ve Dvořákových sadech. Táta toho má v Opavě víc. Například sochu dívky v parčíku na rohu Praskovy a Sněmovní ulice. Mimo Opavu rodiče vytvořili památník na Ostré hůrce.

Opavu jsem měl velice rád. Pro mě jako kluka to tady bylo daleko zajímavější než v Praze. Později rodiče upadli v nemilost komunistů a my jsme sem pak přestali jezdit.

Které stavby v Opavě považujete za své oblíbené?

Určitě mezi ně patří Klimešova vila na Kylešovském kopci, kterou projektovali bratři Šlapetové. To je moc pěkný dům.

Zmínil bych také městské koupaliště Otto Reichnera. To je nejkrásnější koupaliště, které znám. Dále pak obchodní dům Breda a Weinstein, který už nefunguje, což mě velice mrzí. Myslím si, že se povedla i nová Breda, kterou dělali moji kamarádi Šafr a Hájek.

Jsou tu ještě i další hezké věci od Leopolda Bauera, třeba kostel svaté Hedviky nebo bývalá živnostenská komora.

Přivítal jste prohlášení knihovny za národní kulturní památku?

Ano, ale tehdy jsem v novinách napsal, že bych byl raději, kdyby za národní kulturní památku byla prohlášena Breda. Myslím, si, že je významnější než bývalá živnostenská komora.

Co říkáte na návrat Olbricha do Opavy prostřednictvím zmenšené repliky jeho kašny?

Jsem rád, že se konečně Olbrich dočkal takového činu. Je to podle mě nejslavnější opavský rodák, při vší úctě k Petru Bezručovi, který byl sice mimořádný, ale přece jen pouze český básník.

Olbrich byl jedním z nejvýznamnějších představitelů vídeňské secese a je světoznámou osobností. Dlouhou dobu mě mrzelo, že Opava se k němu nehlásí. Kdyby se třeba univezita jmenovala Olbrichova, bylo by to světové jméno.

Jen parčík je trošku málo. Kašna zmenšením trošku ztratila na monumentalitě a socha Olbricha není taky moc zdařilá. Jeďte se podívat do Darmstadtu, to je jedna velká pocta Olbrichovi.

Jedinou stavbou, kterou v Opavě Olbrich postavil, byl dům pro jeho bratra. Ten ale bolševici zbourali. Určitě by stálo za to aspoň v náznacích dům připomenout. Za tím jménem by sem jezdili lidi a studovali tady jeho dílo. I Leopold Bauer má důstojný památník v rodném Krnově.

Je dobře, že se uděluje Olbrichova cena, ale i tak si myslím, že Opava Olbrichovi dost dluží.

Zdeněk Lukeš se narodil v roce 1954 v Praze. Je historikem architektury, odborným publicistou a vysokoškolským pedagogem. Od roku 1990 působí na Pražském hradě, přednáší na New York University v Praze.