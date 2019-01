Opava /DOPLNĚNO/ - Trojkoalice ODS, ČSSD a KDU-ČSL v Opavě padla. Tento v kuloárech sebevědomě prezentovaný svazek, na jehož základě si už komunální politici rozdělovali nejvyšší křesla ve slezské metropoli, přežil pouhých pár dní.

Ze stolu ho smetl rozkol mezi sociálními demokraty. Konkrétně jde o zastupitele a předsedu Okresního výkonného výboru ČSSD Opava Radima Křupalu, který za tichého souhlasu některých mladých sociálních demokratů nedal spojení své strany s ODS hlas.

Tím vynuloval křehkou většinu 23 mandátů pro trojkoalici a otevřel cestu k moci vítězi voleb, jímž je sdružení SOS pro Opavu. Spojením SOS a ČSSD by obě strany získaly 28 mandátů.

Jak jsme vás informovali v pátek, Křupala měl své stanovisko oficiálně sdělit svým spolustraníkům v pátek večer. „Stalo se tak. Trvám na tom, že trojkoalici nepodpořím, čímž padá. ČSSD již v neděli začala oficiálně jednat s SOS, v úterý budou jednání pokračovat,“ řekl v pondělí naší redakci Křupala.

Současně přiznal, že páteční jednání bylo pro něho velmi náročné a konfrontační. „Byl jsem plísněn a ostouzen, že jdu proti většině a že nedodržuji morálku a slušnost. Dokonce zaznělo něco v tom smyslu, že budu navržen na vyloučení, vzápětí byl tento výrok zmírněn,“ uvedl Křupala s tím, že na druhou stranu má podporu hejtmana Jaroslava Palase a místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka.

Také opoziční zastupitelka Pavla Brady, která vede SOS, míní, že trojkoalice je smetena ze stolu. „Již v pátek večer mě kontaktovali Zdeněk Jirásek a Václav Klučka. Každý vyjednávací tým předložil své návrhy. Chceme se dohodnout. Včera se konala schůzka zástupců obou stran, kteří hledají v našich programech shodné body, jako je například otázka hospodaření města,“ podotkla Brady.

Ta rovněž doufá, že dnešní večerní schůzka obou vyjednávacích týmů přinese zásadní rozhodnutí. „Není přece účelem poměr mandátů 22 ku 23, což by se stalo v případě trojkoalice a což by zablokovalo město,“ pokračovala Brady a připomněla, že SOS znovu otevřela jednání s lidovci, kteří nabídli spolupráci po již zřejmém rozpadu trojkoalice.

A kdo usedne do primátorského křesla? Bude to muž, či historicky první žena?

„Budeme usilovat o to, aby Opava měla primátorku. Lidé nám k tomu svými hlasy dali mandát. Přejí si ženu ve vedení města,“ uvedla Brady. Zdeněk Jirásek na přímou otázku, zda by přijal křeslo primátora, odpověděl: „Nabídky postů se přece dávají směrem k politickým subjektům. Pokud by tedy klub nabídku primátora měl a zeptal se mě, pak říkám, ano.“

A co na vývoj věcí říkají špičky ODS, která v komunálních volbách propadla? Primátora Zbyňka Stanjuru se z důvodu jeho dovolené nepodařilo kontaktovat a jeho kolega, zastupitel a manažer ODS Karel Bureš, odpověděl: „Čekáme na stanovisko ČSSD.“

Povede tedy Opavu skutečně SOS společně s ČSSD? Ponechme si alespoň malý prostor pro možnost dalšího překvapení. Po nečekaných zvratech, které se děly v minulých dnech, bychom možná neměli sázet na stoprocentní jistotu.

(pozn. redakce: situaci budeme průběžně sledovat)