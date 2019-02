Opavsko - Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a hlučínského deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Daniela Holíková - Opava (69 let)

4. března

Eduard Valík - Opava (85 let)

5. března

Zdeněk Novák - Stěbořice (86 let)

6. března

Jaroslav Stuchlík - Opava-Kylešovice (79 let)

Ladislav Elbl - Slavkov (73 let)

Ludmila Šafránková - Slavkov (87 let)

7. března

Jarmila Balnerová - Opava-Kateřinky (77 let)

Jana Hlaváčková - Opava-Kateřinky (70 let)

Jozefa Gebauerová - Opava-Kylešovice (57 let)

Oldřich Smija - Opava (77 let)

8. března

Vlastimil Dobruš - Uhlířov (88 let)

9. března

Erna Šáchová - Opava (93 let)

Lucie Kamrádová - Hněvošice (87 let)

Zdeněk Juchelka - Hrabyně (69 let)

Anna Benešová - Bolatice (78 let)

10. března

Vladimír Uvíra - Opava-Kateřinky (85 let)

Josef Solnický - Opava (82 let)

11. března

Jiří Pavelek - Hlubočec (71 let)

Milan Hon - Jakubčovice (75 let)

Ludmila Vlčová - Vlaštovičky (98 let)

Jaroslav Beněk - Mokré Lazce (81 let)

Zdeněk Fiala - Opava (51 let)

Věra Tošenovská - Opava-Kateřinky (73 let)

Josef Stříbný - Strahovice (82 let)

Jarmila Němčíková - Opava (70 let)

12. března

Eva Němcová - Opava (59 let)

13. března

Kurt Waldstein - Opava (82 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.