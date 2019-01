Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

11. srpna

Hildegarda Kašná - Kobeřice (83 let)

12. srpna

Miroslav Müller - Opava-Kateřinky (67 let)

13. srpna

Václav Bančík - Hrabyně (77 let)

Libuše Magrlová - Hradec nad Moravicí (91 let)

Anna Juricová - Opava (85 let)

Libuše Vacková - Opava-Kateřinky (86 let)

14. srpna

Jiří Šindler - Hněvošice (78 let)

Anna Slížková - Háj ve Slezsku-Chabičov (78 let)

Jana Lamlová - Opava-Kylešovice (69 let)

Ivo Malík - Vávrovice (52 let)

15. srpna

MUDr. Marta Černohorská - Opava-Kateřinky (71 let)

Alžběta Štefková - Bolatice-Borová (85 let)

16. srpna

Anna Řimská - Hradec nad Moravicí (83 let)

Vladislav Hymlar - Slavkov (78 let)

Marie Halířová - Opava (89 let)

Josef Horák - Opava (78 let)

17. srpna

Božena Štrbová - Hradec nad Moravicí (89 let)

Marie Dudová - Bolatice (69 let)

18. srpna

Anna Freyová - Slavkov (83 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.