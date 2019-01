Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

2. září

Jaroslav Magrla - Opava (80 let)

Ludmila Stružíková - Opava (46 let)

Bohumír Chovanec - Mikolajice (82 let)

3. září

Ing. Jan Hulva - Suché Lazce (53 let)

MUDr. Jiří Pastrňák - Opava-Jaktař (82 let)

4. září

Jiřina Leifertová - Suché Lazce (79 let)

Jana Cagášková - Opava (74 let)

František Trunda - Sosnová (82 let)

5. září

Vladislav Panna - Opava (90 let)

8. září

Josef Kubesa - Suché Lazce (82 let)

Elfrida Pavelková, roz. Slaná - Kravaře (87 let)

Felicítas Kašpárková - Opava (79 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.