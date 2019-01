Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

23. září

Jan Bíner - Štítina (83 let)

24. září

Anežka Trulleyová - Malé Hoštice (81 let)

Anežka Syptáková - Sudice (73 let)

25. září

Erich Unruh (83 let)

Anna Antalová (84 let)

Anděla Popková - Mokré Lazce (80 let)

Stanislav Sliž - Malé Hoštice (67 let)

Anna Zeisbergrová - Opava (71 let)

26. září

Bohumír Pika - Suché Lazce (70 let)

27. září

Horst Konečný - Kobeřice (80 let)

29. září

Marta Václavíková - Opava (43 let)

30. září

Anna Kurková, roz. Ulrichová - Štěpánkovice (87 let)

Josef Trulley - Malé Hoštice (85 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.