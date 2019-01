Opavsko - Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a hlučínského deníku vám pravidelně jednou týdně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

29. října

Marie Mošová - Opava (87 let)

30. října

Jindřich Juchelka - Pustá Polom (84 let)

Květoslava Lazecká - Opava-Kylešovice (86 let)

Růžena Krybusová - Opava-Kateřinky (95 let)

Vladimír Zajíc - Opava (75 let)

31. října

Jana Čermáková - Opava (59 let)

Bruno Gletník - Oldřišov (61 let)

Bedřiška Nedopilová - Opava (87 let)

Leopold Jedlička - Opava (63 let)

1. listopadu

Marie Vávrová - Opava (63 let)

Anna Lihotská - Loděnice (80 let)

František Vehovský - Kobeřice (82 let)

2. listopadu

Mgr. Milan Kamrádek - Malá Morávka (63 let)

Evald Šachov - Pusté Jakartice (74 let)

Drahomíra Fajková - Opava (71 let)

Eliška Milčická - Opava-Kylešovice (74 let)

Jaroslav Nycz - Opava-Kylešovice (68 let)

3. listopadu

Božena Kočinová - Velké Heraltice (85 let)

4. listopadu

Vojtěch Lacek - Štítina (68 let)

František Schreier - Neplachovice (91 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.