Rozloučili jsme se - 46. a 47. týden

Vážení čtenáři, na stránkách Opavského a Hlučínského Deníku vám pravidelně přinášíme seznam zesnulých v našem regionu.

9. listopadu

František Válek - Opava (76 let)

Marie Navrátilová - Opava (88 let)

Marie Černá - Strahovice (75 let)

10. listopadu

Günter Nardelli - Dolní Benešov-Zábřeh (75 let)

Bruno Obrusník - Strahovice (78 let)

11. listopadu

Zdenka Procházková - Hlubočec (71 let)

Josef Šimeček - Chlebičov (77 let)

Anežka Lokočová - Opava (88 let)

12. listopadu

Jindřiška Oklešťková - Držkovice (84 let)

13. listopadu

Zdeňka Rychtrová - Opava (70 let)

Evžen Bolacký - Hněvošice (85 let)

14. listopadu

Jan Němčík - Opava (68 let)

15. listopadu

Miroslava Kaštovská - Nové Sedlice (75 let)

Pavla Fialová - Opava (96 let)

Jana Dodeková Jedličková - Suché Lazce (40 let)

16. listopadu

Jaroslav Pavlík - Háj ve Slezsku (72 let)

17. listopadu

Josef Kubik - Dolní Benešov (77 let)

18. listopadu

Josef Janoš, rodák z Hlučína-OKD, bytem Rohov (65 let)

19. listopadu

Dušan Dobruš - Štítina (76 let)

Jiří Černín - Mokré Lazce (75 let)

20. listopadu

Anežka Hrbáčová - Opava (86 let)

21. listopadu

Jiří Hulva - Opava-Kylešovice (63 let)

22. listopadu

Hildegarda Kopečná - Branka u Opavy (84 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.